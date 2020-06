Sexo en tiempos de COVID-19: ¿Es posible?

Cómo llevar una relación de pareja en época de pandemia Leer más

La nueva normalidad está marcada por una serie de reglas que, a estas alturas de la pandemia, conocemos de memoria: el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado constante de las manos. Sin embargo, en un escenario como el actual, en el que se destaca con frecuencia la necesidad de limitar el contacto físico, todavía quedan algunas cuestiones pendientes al respecto; entre esas, las relacionadas al sexo: ¿es posible practicarlo en tiempos de COVID-19?

"Las investigaciones realizadas en otros países dan cuenta de que tener relaciones sexuales no transmite el virus. Son muy pocos los casos de personas que tienen el virus en el semen y, por tanto, no se puede hacer conclusiones generalizables", indica María de los Ángeles Nuñez, psicóloga y sexóloga clínica, a Diario EXPRESO. Pero esto no quiere decir que no se deba implementar medidas de bioseguridad.

En ciudades como Guayaquil —actualmente en color amarillo en el semáforo epidemiológico— los habitantes han reanudado las jornadas laborales presenciales y otras actividades. Un panorama en el que resulta indispensable tomar precauciones cuando de intimidad se trata, pues “si un miembro de la pareja sale de casa, se expone”, resalta Nuñez.

“Recordemos que el virus se transmite por la expulsión de saliva y la entrada es por la boca, nariz y ojos”



María de los Ángeles Nuñez, psicóloga y sexóloga clínica



“Al volver puede transmitir (el virus) a la otra persona por las formas de contagio que ya conocemos: la secreción nasal, la saliva. Si la persona está contagiada sin saberlo puede transmitir a su pareja con cualquier cercanía”, agrega la educadora en Sexualidad y recuerda que todas las relaciones sexuales coitales implican contacto físico.

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES?

En un artículo publicado en Annals of Internal Medicine, el pasado 8 de mayo, investigadores de la Universidad de Harvard ya advertían que las actividades sexuales conllevan riesgos de exposición al SARS-CoV-2 —el virus que causa COVID-19— pues este se transmite fácilmente por aerosoles y fómites. “Esto ha resultado en una amplia orientación sobre el distanciamiento físico, con implicaciones sustanciales para el bienestar sexual”, expone.

Es así que, con el fin de evitar la propagación, en el documento se recomienda en primer lugar la abstinencia —supone una menor probabilidad de infección— aunque se reconoce que esta no es una opción factible para todos, por lo que se clasifica un conjunto de prácticas eróticas de acuerdo al nivel de riesgo que cada una podría implicar.

En el listado, la masturbación consta como una actividad de menor riesgo; asimismo, se clasifica al sexo virtual como una alternativa más segura; pero se advierte que podría podría acarrear otros riesgos como las capturas de pantalla del contenido que se intercambie y la extorsión sexual.

A esas opciones le sigue la de las relaciones íntimas con quien se ha estado en cuarentena, aunque se enfatiza que podrían darse contagios si una de las personas estuvo expuesta al virus mientras se encontraba estar fuera del hogar o de ser un caso asintomático.

Entre las sugerencias para reducir las posibilidades de contagio del nuevo coronavirus, a través de los encuentros con quienes no se ha estado en confinamiento, están reducir el número de compañeros sexuales, evitar los besos e implementar el uso de mascarilla. Se aconseja, asimismo, ducharse antes y después, así como limpiar los espacios con jabón o toallitas con alcohol.

ESPACIO PARA LA INTIMIDAD

En el caso de las parejas que conviven en la misma casa, Nuñez recomienda buscar un espacio de intimidad y disfrutar del encuentro. Y es que “dejar fluir su fantasía en el juego sexual, experimentar nuevas posiciones, es recomendable con o sin pandemia”. Eso sí: “con los cuidados de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual”.