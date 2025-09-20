¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 y carritos Hot Wheels el 30 de septiembre?

Una tradición viral que mezcla nostalgia, amor y muchas ganas de compartir los detalles en redes sociales

Lo que empezó como una escena romántica en una serie argentina terminó convirtiéndose en una tendencia viral que cada año cobra más fuerza: el 21 de septiembre se regalan flores amarillas a las mujeres y, una semana después, el 30 de septiembre, los hombres reciben ramos de Hot Wheels.

Este fenómeno, impulsado principalmente por redes sociales como TikTok e Instagram, ha conquistado a millones en América Latina y más allá, mezclando emociones, nostalgia y un toque de humor.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La fecha no es casualidad. En el hemisferio sur, el 21 de septiembre marca el inicio de la primavera, una temporada asociada con nuevos comienzos, alegría y esperanza. Pero fue la serie 'Floricienta', popular en los años 2.000, la que le dio un nuevo significado a este día.

En uno de sus momentos más recordados, la protagonista sueña con recibir flores amarillas como señal de amor verdadero. Aunque nunca se menciona la fecha exacta, los fans decidieron unir la escena con la llegada de la primavera y así nació una nueva costumbre.

Ahora, cada 21 de septiembre, miles de mujeres comparten fotos en redes sociales con sus ramos de girasoles o flores amarillas, celebrando la amistad, el amor y los pequeños gestos que iluminan el día.

¿Y qué pasa el 30 de septiembre? ¡Es el turno de los hombres!

Como respuesta a esta tendencia, en 2023 comenzó a circular una propuesta en TikTok: “Si ellas reciben flores amarillas el 21, ellos merecen algo también el 30”. La idea fue clara y divertida: regalar ramos de carritos Hot Wheels a los hombres.

La propuesta, que surgió de un video viral, tocó fibras emocionales. Muchos hombres recuerdan con cariño estos pequeños autos de colección que marcaron su infancia. Para algunos, era un lujo tener uno; para otros, un sueño pendiente. Recibir un ramo de Hot Wheels no es solo un regalo original, también es un detalle con significado: habla de nostalgia, de atención, y de conocer los gustos del otro.

Y como en todo buen regalo viral, estos ramos no vienen solos. Los usuarios en redes los adornan con dulces, bebidas favoritas e incluso mensajes personalizados. Un combo perfecto entre ternura, humor y mucho corazón.

Un fenómeno digital que conecta generaciones

Aunque estas fechas no tienen un origen oficial ni respaldo institucional, su impacto es innegable. Septiembre se ha convertido en el mes de los gestos virales, en donde miles de personas se suman a estas tradiciones modernas que mezclan cultura pop, romanticismo y la necesidad humana de conectar.

Las tendencias de flores amarillas el 21 de septiembre y ramos de Hot Wheels el 30 son el mejor ejemplo de cómo el amor (y el algoritmo) encuentra nuevas formas de expresarse.

