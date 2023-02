La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La contribución de las mujeres que trabajan en las ciencias de la salud ha sido fundamental para aportar a la investigación, avanzar en la eliminación de las brechas en salud femenina y las inequidades que enfrentan las mujeres para acceder a un tratamiento y atención médica.

El presidente ejecutivo de la Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación, IFI, Álvaro Maldonado, menciona que es importante el generar espacios necesarios para la participación activa y efectiva de las mujeres en las ciencias de la salud, esto también logra que ellas tengan las mismas oportunidades de acceder a diagnósticos y tratamientos adecuados, y contar con un sistema de salud equitativo.

“Más de la mitad del empleo generado por las empresas miembro de IFI en Ecuador es femenino (56,5%), dato que se vuelve más relevante cuando se visualiza el promedio nacional, en todos los sectores no solo en el de salud, no alcanza el 34%. Además, nuestra industria cuenta con una participación femenina en cargos gerenciales de cerca del 30%, mientras que a nivel nacional no supera el 20%”, dice el presidente.

Por otra parte, otro impacto social de IFI es la contribución a la salud del país, a través de nuevos y mejores medicamentos y vacunas.

Según Álvaro, en 2021 se evitaron 24.000 muertes gracias a los tratamientos para Enfermedades Crónicas No Transmisibles, ECNT; otro ejemplo de este impacto es la respuesta ante el covid-19, con el desarrollo y provisión de vacunas se logró controlar la pandemia, evitar miles de muertes y reactivar la economía del país.

Para el 2023, IFI trabajará con los principales actores del sistema sanitario en torno a la importancia de la salud como inversión y el valor de innovación biofarmacéutica, proponiendo estrategias concretas para enfrentar los desafíos en el acceso, de manera que los pacientes en Ecuador puedan acceder a los medicamentos cuando los necesiten.