Productos ‘cruelty free’: una opción más amigable

Hace tres meses, salió a la luz un cortometraje activista en el que un conejo animado de nombre Ralph daba a conocer cómo la industria trataba a los animales al usarlos de prueba para detectar en ellos posibles reacciones alérgicas en los ojos y piel haciendo uso de prácticas muy dolorosas e incluso mortales para estos seres vivos.

A los pocos días de su lanzamiento, el audiovisual se volvió viral en redes sociales, alcanzando millones de reproducciones en el mundo.

Como resultado, muchas personas se interesaron por conocer más de la opción de productos ‘cruelty free’ (libres de crueldad, al no ser testados en animales) y decidieron cambiar sus hábitos de consumo y aportar con su ‘granito de arena’ a una industria que respete sus vidas.

¿Tienen beneficios extras?

En el país existe una gran variedad de artículos ‘cruelty free’, como maquillaje, pestañas postizas, cremas y hasta brochas para maquillar; pero el que un producto de belleza pertenezca a dicha categoría no significa que tenga una ventaja extra para la salud de la piel en comparación al resto. “La reacción tópica que cada persona tenga no depende del producto. Si existe alguna complicación, se debe principalmente a la genética del paciente, del tipo de piel o enfermedades previas”, explica la dermatóloga Ana Luisa Loaiza.

A criterio de la maquilladora Ericka Borja, estas opciones “usualmente cuentan con una calidad sorprendente porque muchos de esos artículos son elaborados con ingredientes naturales, vegetales y minerales, lo cual logra que el maquillaje luzca prolijo”.

Al analizar los precios de los artículos ‘cruelty free’ y de aquellos que no lo son, ambos tienen valores similares. Y aunque su objetivo principal es cuidar la vida de los animales y que no sean usados en las pruebas de calidad, su proceso de producción no está obligatoriamente enfocado en minimizar los riesgos de contaminación ambiental (a través del uso de materiales reciclados y menor consumo de agua).

Cómo identificarlo

Para poder identificar qué marcas testean o no en animales, ambas expertas recalcan que existen varias organizaciones oficiales (como Cruelty free PETA, Happy Bunny, Leaping Bunny, Not Tested on Animals y Te Protejo) que se encargan de hacer el análisis y otorgan los sellos de certificación.

Sin embargo, Loaiza reconoce que hay firmas que no testean en animales y no cuentan con estos logotipos porque no están afiliadas a las citadas organizaciones. Por eso “si el consumidor realmente quiere fijarse en este punto antes de comprar algo, lo mejor es que investigue directamente a cada empresa para conocer su proceso de trabajo desde cero”.

Certificados internacionales de maquillaje cruelty free internet

Diferencia entre el ‘cruelty free’ y el vegano

Loaiza explica que mientras el primero no experimenta en animales vivos, el vegano además de no hacerlo, tampoco cuenta con ningún ingrediente de origen animal.

Regulaciones

La experimentación con animales comenzó a realizarse aproximadamente en la década de los 40, con el objetivo de probar la toxicidad o no de los ingredientes utilizados. Poco a poco, su práctica se masificó en la mayoría de las empresas en el rubro de la belleza y el maquillaje.

Sin embargo, a inicios del siglo XXI hubo mucha crítica por parte de los grupos defensores de los derechos de los animales, por lo que varios países de Europa comenzaron a adaptar un marco regulatorio con el objetivo de impulsar el reemplazo de la experimentación en animales por métodos más amigables con la fauna.

A partir del 2013, la Unión Europea instauró un reglamento que prohíbe llevar a cabo ensayos con animales en productos cosméticos desarrollados dentro de su territorio. Además, no permite la comercialización de artículos de cuidado personal cuando la formulación final, o sus ingredientes, hayan sido sometidos a experimentación en animales.

Aunque países como Corea y Taiwán también tienen esta última regulación, naciones (como Estados Unidos, Canadá, México y Japón) no han hecho ninguna modificación en sus procedimientos, por eso algunos fabricantes continúan recurriendo a estas prácticas. En el caso de Ecuador, tampoco hay una ley fija que vete la comercialización de estas marcas.

Debe saber

Selena Gómez, Lady Gaga y Rihanna son algunas de las celebridades que cuentan con sus propias líneas de productos de belleza libres de crueldad.

Las compañías ‘cruelty free’ analizan la efectividad de los productos a partir del uso de datos almacenados que les ayudan a evaluar la sostenibilidad de los ingredientes, con células de piel humana previamente extraídas y con personas que autorizan colocar una pequeña cantidad de producto sobre la tez para comprobar la compatibilidad y las posibles reacciones alérgicas.