Multifacética y creativa. Paula Romero Franco utiliza sus manos para materializar sus ideas y dar vida a sus proyectos. La joyería de autor, la escultura, la pintura y la fotografía análoga (esta última como pasatiempo) son las ramas en las que incursiona en su día a día. El talento de esta guayaquileña de 25 años ha permitido que en poco tiempo se convierta en una artista que trasciende a nivel mundial. Este fin de semana, una de sus obras despegó en un vuelo de la NASA hacia el espacio y en el 2025, también estará en la Luna. Este y otros logros, los revela en esta plática con SEMANA.

Siguiendo su pasión

Paula tuvo sus primeras clases de pintura a los cuatro años. Desde entonces, el arte estuvo presente en su vida, pero siempre como un hobby. En la universidad se graduó como psicóloga clínica. Sin embargo, durante esa etapa descubrió que trabajar en esa área no la haría feliz ni sentirse realizada. “Cuando estaba por terminar la carrera quise darle una oportunidad a lo que verdaderamente me apasionaba y decidí mudarme a Madrid para hacer un posgrado en Diseño de Joyería (en el Instituto Europeo de Diseño) y estudiar Cerámica”, cuenta.

Durante su permanencia en Europa aprendió a profundidad aspectos como la producción, la conceptualización, el desarrollo de una colección y el manejo de una marca. Además, tomó un workshop sobre metal para capacitarse lo mejor posible ese campo.

Incursión en la joyería

A su regreso a Ecuador, en abril del 2021, abrió un emprendimiento online con su propia marca de joyería de autor, Hierve. El proyecto está orientado a crear diseños modernos que son conceptualizados y hechos por ella misma.

“No me gustan las producciones en masa porque suelen ser más baratas pero la calidad no es excelente y su tiempo de vida es muy corto. Los primeros modelos de mi joyería los tallo a mano y luego trabajo con artesanos locales que realizan las reproducciones y me ayudan a hacer los acabados. Mi fin es poder pagarles un precio justo por su talento”.

Según Paula, hacer joyería es similar a trabajar con microesculturas, de allí que el tiempo de creación para cada pieza puede tomar varios meses.

Se muestra complacida por la acogida que ha tenido este proyecto, en el que trabaja con oro y plata sólida desde hace aproximadamente un año. Adelanta que está en marcha la creación de su página web para ofrecer sus piezas a nivel internacional.

Joyas hechas con oro y plata sólida. Christian Vinueza

Un paso más cerca de la Luna

Con mucha alegría dice que será parte de la primera galería de arte en la Luna. A través de redes sociales, la guayaquileña se enteró de que Moon Gallery, una galería instalada en Ámsterdam, abrió una convocatoria online para que los artistas puedan participar con sus trabajos y 100 de ellos sean parte de la obra colaborativa que será enviada a nuestro satélite natural en el 2025. Entre miles de postulantes alrededor del mundo, fue seleccionada. ‘Sobre los hombros’ es el nombre de la pieza de metal hecha por Paula, la cual tiene la forma de un pie y mide un centímetro cúbico.

“Es un símbolo que personifica el acto de viajar de un espacio determinado a otro. Viajar de terrenos familiares a entornos extraños y nuevos que incitan a la adaptación. Los pies les han permitido a los seres humanos explorar, migrar, perseguir y bailar. Nos pusieron en movimiento para satisfacer nuestro incansable espíritu. Un espíritu que nos ha acompañado desde la sabana africana hasta la superficie lunar”, enfatiza Paula.

Pieza ‘Sobre los hombros’, parte de Moon Gallery. cortesía

Aunque el destino final de la pieza es ir a la Luna en tres años, ‘Sobre los hombros’ también fue parte del vuelo NG17 hacia el espacio hecho por la NASA, que partió ayer sábado 19 de febrero. Su microescultura y las obras de los demás artistas salieron en un cohete desde la estación Espacial Internacional de Virginia, Estados Unidos, y estará en el espacio de tres a doce meses. “Me encanta leer sobre el espacio, la historia de la humanidad, la civilización y la evolución. Es un sueño ser parte de esto y representar al país”.

Reconoce que aún falta un largo camino por recorrer en su arte, pero está plenamente feliz por las metas alcanzadas. En octubre de este año estará en la Milano Jewelry Week y desea hacer su primera exposición física con sus cuadros elaborados en óleo y acrílico. No hay nada que limite sus sueños, su mente creativa sigue activa y se muestra muy feliz de que cada vez más el mercado del arte se expanda.

Escultura elaborada por Paula. cortesía

Sus preferidos

Libros: ‘Sapiens’ (un libro sobre la historia de la humanidad), que considero que todos deberían leer. ‘Seda’ es la novela que más he disfrutado.

Podcasts: Science Vs y Vox Conversations

Artistas: Mi favorito de todos los tiempos es Cy Twombly. De la palestra nacional me gusta Juana Córdova.