Los boletos con destino a Madrid marcaban el inicio de un nuevo ciclo en la guayaquileña Ornella Benedetti. Se embarcaba en un plan de vuelo llevando consigo libros, equipaje y toda su experiencia como emprendedora, para hacerla aterrizar en España. Decidió que el 2023 era el momento oportuno para virar el timón de su vida. Y sobre todo, de su marca de snacks saludables, la cual piensa introducir en el mercado extranjero.

No es la primera vez que está allí. Mediante llamada a distancia con Guayaquil le cuenta a SEMANA sobre sus inicios, familia y cómo se fue convirtiendo en una jefaza.

“Alma de marketera”

Su identidad creativa y fuerte, dice que está en su ADN. Es nieta del periodista Xavier Benedetti (+) y el empresario Alex Ripalda (+), fundador de Hunter.

La cercanía e intercambio de ideas con ellos habla de ese bagaje de conocimientos de Ornella, forjado en el tiempo.

Fabiola Baquerizo: "Nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta” Leer más

De ahí que la comunicación fue su primera carrera y con la que cimentó sus bases. “Crecí rodeada de periodistas... Mi abuelo y también mi padre, Juan Javier, me acercaron a la lectura y a la pasión por comunicar”, dice. Esto le abrió nuevos canales de inspiración y una vez graduada optó por viajar a España para hacer una maestría en Marketing.

“Desde adolescente tuve curiosidad en todo lo que hay detrás de un empaque... Hubo quienes bromeaban y me decían ‘Tienes alma de marketera’”, recuerda. A la larga, con sus títulos bajo el brazo trabajó en relación de dependencia en departamentos de marketing tanto en Ecuador como en España.

Sin embargo, las ganas de tener algo propio pudieron más. “Ese espíritu visionario viene por el lado Ripalda”.

Ambos abuelos fallecieron el año pasado. Sin embargo, en el 2019 Ornella pudo presenciar la condecoración de los dos al mismo tiempo. Un año después de ese suceso empezó a fusionar todo su bagaje y creó un emprendimiento a partir de ese llamado que tiene de aportar a la cultura y, asimismo, de crear algo a nivel empresarial.

No imaginó que su producto iba a sobrevivir a la pandemia. Cortesía

“Aún debemos derribar prejuicios”

Luego de trabajar con lluvias de ideas, a inicios del 2020 lanzó Ranger Pop. Se trata de palomitas saludables dirigidas a niños. Lo que no imaginó es que el producto debía sobrevivir a la pandemia y todo lo que luego vivió Ecuador, como los paros nacionales.

Las redes sociales fueron entonces la plataforma para darse a conocer y donde también tuvo el apoyo de jóvenes artistas como Roberto Manrique y Shany Nadan. “Me di cuenta de que aun en las dificultades, los millennials tenemos ese chip de colaborar”.

Light, sugar free o keto... sepa lo que hay detrás de esas etiquetas Leer más

La acogida fue tal, que luego sacó aritos hechos con quinua y chía.

Una particularidad es el niño que aparece en el empaque. “Lo llamé Bruss y cuenta sobre sus viajes y aventuras, con el propósito de invitar a los niños a leer cuentos...”.

Al momento está presente en cadenas grandes de distribución y ya ha participado en ferias internacionales en Chicago y Nueva York, con el objetivo de que a Ecuador se lo vea como exportador de productos hechos con quinua. “Si hay una lección que he aprendido es que cada uno tiene su propio ritmo. El camino del emprendedor no es una receta que nos sirve a todos. Es como la vida misma, depende de muchos factores”, menciona.

Su juventud no fue impedimento para posicionarse. “En Estados Unidos, a los proveedores les llamaba muchísimo la atención que yo misma sea la dueña de la marca. Si bien eso me mostraba que aún nos falta mucho para derribar prejuicios, a la vez me motivaba. Emprender va más allá de ser joven y mujer”, enfatiza.

“La vida es eso. Está llena de viajes, aventuras, historias. Y he aprendido mucho en cada una de esas experiencias” Ornella Benedetti

España, segunda casa

El 2023 lo proyecta como el año en el que más alto pisa los escalones de su carrera. Viajó para especializarse en MBA (Máster in Business Administration), con el fin de poder internacionalizarse.

Estar en otros lugares refleja también su esencia viajera. “He estado por todos lados”, bromea. “La vida es eso. Está llena de viajes, aventuras, historias. Y he aprendido mucho en cada una de esas experiencias”.

Ese ir y venir entre diferentes culturas también la ha acercado a tener un crecimiento espiritual. “He tenido siempre una curiosidad innata”, dice y eso la ha llevado a una vida más holística en la que parte de sus rutinas diarias son las afirmaciones.

La lectura también ocupa parte de su día. “Es una conexión que saca mi niña interior... esa parte imaginativa. Mi tía Marcia Gilbert (directora de la Universidad Casa Grande) fue de hecho la que me enseñó a leer. Aún guardo una foto mía en la que (se ve cuando) ella me regaló en Navidad un libro. Yo tenía tres años y desde ahí no paré de leer”. Ahora en su velador cuenta que tiene ‘Temporada de huracanes’, de Fernanda Melchor.

Aquel es su mundo más íntimo, donde ha aprendido a lidiar con sus propios miedos, confiar en el tiempo y no dejar de soñar.

Personal