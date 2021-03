Maquillada al despertar

Desde la adolescencia, a Patricia Carvajal la molestaban sus compañeros porque sus cejas eran muy finas y casi no se veían. Por eso, durante 10 años se convirtió en obligación para ella salir de casa con esta zona bien maquillada. Pero ahora a los 42, cansada de tener que pintarlas todos los días, decidió optar por la técnica que está en boga, el microblading, para tener cejas semipermanentes y olvidarse de los comentarios negativos.

Aunque la pigmentación en diversas zonas del rostro se ha practicado por más de una década, en 2021 estas técnicas se han vuelto un ‘boom’ en el país porque permiten a las mujeres resaltar de forma positiva cejas, labios y hasta delinear los ojos.

Además, celebridades internacionales como Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Adele y hasta Michelle Obama tampoco han podido resistirse a este procedimiento con el que han conseguido verse más hermosas. Pero… ¿en qué consiste cada técnica?

Marco del rostro simétrico

Kristel Álvarez, presidenta del gremio de micropigmentadores del Guayas, explica que en las cejas es posible aplicar pigmentos de colores como el café (claro, oscuro o medio), chocolate y cenizo, a través de estas tres opciones.

Shading. Se obtiene un efecto de polvo de sombra de maquillaje. Para conseguirlo, se trabaja con un dermógrafo con microagujas

Microblading. Se obtiene un resultado más natural porque se hace la simulación de cada pelo. Se utiliza un inductor con microcuchilla, con el cual se hacen cortes superficiales en la dermis, para posicionar el color.

Microshading. Es el más solicitado porque combina las dos técnicas anteriores. Al inicio de la ceja se simulan los vellos y en la punta se da mayor definición con el efecto sombra.

Delineado de ojos perfecto

Esta opción es ideal para las mujeres a las que les gusta resaltar su mirada, pero se les dificulta hacer un correcto delineado. La línea puede ser fina o gruesa. Para la aplicación del pigmento se requiere un dermógrafo con microagujas. Se utiliza un tinte negro.

Labios coloridos

La pigmentación en esta zona es amada por quienes desean realzar la boca con un toque de color. Además de embellecerlos, el objetivo es mejorar su simetría y, en ciertos casos, ocultar cicatrices. “Algunas personas tienen vergüenza por la coloración de sus labios que son más oscuros debido al fototipo de su piel. Con el demógrafo se logra dar un color uniforme”, explica Álvarez.

Se utiliza un dermógrafo con el que se coloca el color y se logra el efecto de labial semipermanente. Coral, rosado, rojo y nude son algunos de los tonos que se pueden utilizar. El color a elegir depende del gusto de cada persona.

“No hay que asustarse si al inicio ve el color muy llamativo. Cuando se pigmentan los labios, al principio la coloración es intensa. Luego, poco a poco, va a ir disminuyendo hasta un 50 %”, advierte la experta.

Debe saber

Si la persona tiene un tatuaje previo muy oscuro en las cejas, primero se hace remoción o eliminación, para que el color disminuya, y luego se procede a hacer el nuevo diseño.

Se usan pigmentos de origen vegetal.

Se necesitan dos sesiones en cada zona. La segunda es luego de 28 días. Cada sesión dura cerca de dos horas en cabina.

En debate

Kristel Álvarez: Estas opciones realzan la belleza natural

“Más allá de la vanidad, optar por estas técnicas ayuda a fortalecer la autoestima. Tener unas lindas cejas, labios o mirada puede cambiar la expresión facial positivamente, incentivar a las personas a tener mayor seguridad y mejorar la forma en que se proyectan hacia los demás. El rostro ya no luce tan cansado y ahorra tiempo en maquillarse. Las clientas entre los 70 y 80 años disfrutan mucho de esta alternativa porque, debido a que el sentido de la vista ha disminuido, se les dificulta maquillarse. Y con la micropigmentación pueden lucir más bonitas sin importar la edad. Algunas de las ventajas de estos tratamientos es que no son dolorosos. Antes de iniciar la sesión, se coloca anestesia tópica (el especialista jamás debe aplicar inyecciones). Si decide hacer uso de estas técnicas, elija un profesional serio, capacitado y con experiencia. Pídale que le muestre trabajos previos y que utilice productos de calidad. En ocasiones lo más barato no es lo mejor”.

Jenny Benítez: Puede ser riesgoso para algunas personas

Los resultados para cierto grupo de personas pueden ser muy favorables; pero para otras, es preferible que no opten por estas opciones, por el bienestar de su salud. Está contraindicado para personas con acné, dermatitis seborreicas, psoriasis, alergias, cáncer reciente, diabéticos no controlados o con problemas de coagulación. En estos casos existe el riesgo de que se provoque irritación, dolor, ardor, inflamación y una mayor exacerbación de sus cuadros clínicos. Tampoco se recomienda a quienes se hayan hecho peelings hace menos de una semana, porque la piel está muy frágil.

Al trabajar en zonas muy delicadas, es posible causar microlaceraciones en la piel y si la instrumentalización no está previamente esterilizada podría haber infecciones y hasta la posibilidad de la transmisión de enfermedades como hepatitis y herpes. En ocasiones, por querer ir en busca de la perfección y sin previo análisis, las consecuencias pueden ser contraproducentes. Por eso, antes de someterse a cualquier procedimiento en la piel es necesario consultar con su dermatólogo o médico de cabecera para que lo autorice”.