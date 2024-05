Mommy issues: La otra cara del Día de la Madre

El Día de la Madre, festejado en varios países del mundo, busca honrar y conmemorar el papel de las progenitoras en la sociedad. Esta fecha, marcada por felicitaciones, regalos y reuniones familiares, representa una ocasión especial para expresar gratitud y amor hacia las mamás. Sin embargo, para algunas personas, este día puede evocar sentimientos encontrados y desafíos emocionales significativos.

En medio de las celebraciones, se debe tomar en cuenta que para muchos el Día de la Madre puede ser una jornada cargada de complejidades emocionales y reflexiones personales. Especialmente para aquellos que enfrentan dificultades para establecer relaciones saludables con sus progenitoras, algo que, en la actualidad, especialmente en redes sociales, es conocido como mommy issues.

¿Cómo afectan los mommy issues a una persona?

Según la psicóloga clínica Paola Cercado, los denominados mommy issues tienen su raíz en la infancia de la persona, surgiendo cuando esta no logra desarrollar un apego seguro con su madre. La falta de un vínculo saludable con la figura materna puede llevar a que, en el futuro, la persona busque en su pareja el afecto, la protección y la seguridad que no recibió durante su niñez.

De acuerdo con la psicóloga, aunque los mommy issues tienden a manifestarse predominantemente en hombres, las mujeres también pueden experimentarlos. De hecho, señala que las féminas pueden tener una mayor tendencia a imitar ciertos comportamientos o actitudes de su madre. “Hay chicas que me suelen decir en consulta ‘yo paso todo el tiempo peleándome con mi mamá’. ¿Por qué? Porque tienen el mismo carácter que choca muchísimo”, asegura Cercado.

Los mommy issues en el Día de la Madre

Los mommy issues pueden manifestarse a través de los maltratos llevados a cabo por una madre durante la vida de su hijo, lo que puede resultar en la creación de heridas emocionales profundas y generar inseguridades relacionadas con su apariencia, inteligencia e incluso personalidad. En ocasiones, estas mamás establecen comparaciones entre su hijo y otros niños, ya sean hermanos, primos, hijos de amigos o vecinos, lo que puede generar en la persona afectada una sensación de rechazo tanto hacia ella o él, como hacia su madre.

A medida que pasa el tiempo, estos hijos tienden a distanciarse emocionalmente de sus madres. Sin embargo, en ocasiones como el Día de la Madre, donde es habitual ver a personas del entorno reunirse con sus progenitoras, o cuando las redes sociales se inundan de fotos, mensajes y vídeos que conmemoran la fecha, sienten la presión de pasar el día junto a sus madres, aunque no sea lo que realmente deseen.

“Sienten que esta fecha es un compromiso, pero no es que disfrutan esta compañía, porque lamentablemente hay estos conflictos que no se han podido resolver, y que posiblemente no siempre se puedan resolver, además hay comentarios bastante destructivos por parte de las madres, entonces no es un momento de disfrute como tal, sino que tú sabes que te van a criticar, que te van a decir cosas que te harán sentir mal”, enfatiza Cercado.

¿Cómo superar o enfrentar los mommy issues?

Para la psicóloga clínica, una de las estrategias más efectivas para expresar el dolor es a través de la escritura. Por ello, recomienda a sus pacientes elaborar cartas de perdón y compasión hacia sus madres, con el objetivo de comprender las motivaciones detrás del comportamiento que pueda haber causado daño, sin llegar a justificar los maltratos sufridos.

Cercado enfatiza que “no es justificar sus malos tratos a lo largo de tu vida porque sé que te dolieron y te siguen doliendo, y hay heridas que nunca van a sanar, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, si puedes ser un poquito compasivo, porque para que una persona esté criticando constantemente y toda su vida haya sido de muchos comentarios negativos, eso quiere decir que no es una persona feliz”.

Otro aspecto clave para enfrentar los mommy issues es que las personas tomen conciencia tanto de sus aciertos y desaciertos como hijos y como individuos en general. Es fundamental que se reconozca cualquier aspecto negativo que se haya adoptado de la personalidad de los padres y madres, para así trabajar en su sanación y evitar replicar esas conductas en relaciones futuras, ya sea con la pareja, los hijos o los amigos.

“El árbol genealógico también se poda”

En ocasiones, una de las decisiones más difíciles que enfrentan los hijos es distanciarse emocional y físicamente de sus madres. Sin embargo, cuando los límites han sido rebasados, es crucial dar un paso al costado por el bienestar de esa persona. “El hecho de que sea tu mamá no quiere decir que estás obligado a compartir siempre, porque si te quiebra mucho, si no lo puedes tolerar, si no lo puedes ignorar, evítalo. Porque necesitas tú priorizarte, prioriza tu salud mental”, aconseja Cercado.

La psicóloga clínica recomienda que las personas que enfrentan mommy issues y sienten la necesidad de llorar en el Día de la Madre, deben hacerlo, ya que es fundamental que se permitan experimentar y expresar las emociones. No obstante, advierte que no se debe convertir en una rutina, pues en ese punto ya se debe buscar ayuda terapéutica para abordar el dolor causado por la ausencia materna. Además, sugiere alternativas como reunirse con amigos o la pareja, salir a caminar y conversar, o simplemente optar por actividades como ver una película, como una forma de afrontar este día de manera saludable.

