Para muchas familias, es una tradición desempolvar los adornos navideños o comprar elementos nuevos para ambientar sus casas con la temática decembrina. Aunque el árbol es uno de los puntos focales de la decoración, la mesa de comedor no se queda atrás, porque es el lugar ideal para compartir deliciosos platillos e innumerables conversaciones. Así lo menciona Sara Victoria Redrobán, especialista en decoración navideña, quien explica a SEMANA cuáles son los principales elementos que debe tener su centro de mesa.

Lo indispensable

Detalles naturales. El follaje verde puede ser la base de la decoración del centro de mesa. Para darle un toque de color añada piñas secas, ramas (de pino o eucalipto) y flores (como rosas o claveles).

Iluminación. Van bien las luces con batería (de luz cálida) o las velas. Si elige la segunda opción, no deben ser perfumadas para que su aroma no compita con el olor de la comida. La altura ideal de este elemento es de hasta 20 centímetros, para que no tape la visibilidad de las personas.

Figuras temáticas. Los ángeles, Santa Claus y venados son excelentes alternativas. No se olvide de los clásicos bombillos o cintas.