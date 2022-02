Las parejas con edades distintas no es un fenómeno nuevo. Aunque socialmente ha sido más habitual ver que el mayor de las relaciones amorosas sea el hombre, mas no la mujer, cuando es ella quien tiene unos añitos más que su novio o esposo, este enamoramiento puede ser objeto de comentarios negativos, burlas y críticas. Así lo recalca la psicóloga clínica Jasmin Lama, quien afirma que muchas veces estos pensamientos externos están basados en suposiciones y estereotipos porque algunas personas hacen alusión de que la relación sería por interés, se basa en un beneficio económico y no está enfocada en el afecto o el amor.

Contexto social

“Anteriormente el hombre era quien tenía un mayor poder adquisitivo a una edad más adulta. Este aspecto influía y condicionaba la elección de pareja, de tal modo que tradicionalmente ellos podían preferir mujeres más jóvenes para formar una relación de pareja”, comenta Lama. Y, por su parte, las mujeres preferirían un hombre maduro y con capacidad económica para sostener la relación y formar una familia. Sin embargo, actualmente estos roles de género no están tan marcados. Con la incorporación femenina en el mundo laboral, ellas han mejorado su poder adquisitivo, situación socioeconómica y, por ende, cuentan con una mayor libertad para elegir pareja (sea mayor o menor a ella).

Cómo manejar las burlas

No existe con exactitud un solo motivo de por qué las personas externas a la relación expresan comentarios negativos sobre el tema. “Pero en general, se podría decir que alguien que crítica o cuestiona la vida de los otros tiene cierto grado de inseguridad personal o insatisfacción vital”, dice Lama.

La experta aconseja a quienes sean criticados por la diferencia de edad en sus relaciones, no prestar atención para que no los condicionen o afecten en su día a día. “No hay una única manera de reaccionar. Cada uno debe centrarse en vivir su propia vida, podría ser bueno entender que seguramente el problema está más en la persona que critica que en quien es criticado”.