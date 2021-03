María del Mar Ramón: “Una vez feminista, no se puede dejar de serlo”

Migró a Argentina hace nueve años, pero jamás remplazaría su tradicional taza de café por el mate. La activista, feminista y escritora colombiana María del Mar Ramón es reconocida en América Latina por su trayectoria literaria y su trabajo a favor de las mujeres. Desde su hogar en Buenos Aires, la joven de 28 años conversó vía telefónica con SEMANA para develar cómo se ha desarrollado su carrera profesional y, sobre todo, qué es lo que la motiva a llevar la bandera del empoderamiento femenino.

En la tierra del tango

Aunque Mar era aficionada al mundo de las letras desde niña, siguió Antropología en la Universidad de los Andes (Bogotá) por inseguridades y barreras mentales internas. “No estudié Literatura, que era algo que me apasionaba y me hacía feliz, porque me daba miedo pasar por la academia y darme cuenta de que quizá no era tan buena”, recuerda. Sin embargo, no desaprovechó su tiempo de estudios y durante su etapa universitaria descubrió su interés por la cultura y comunidades indígenas de Colombia.

Al terminar la carrera, tomó una decisión que, en primera instancia, no sabía que iba a cambiar el rumbo de su vida. A los 20 años, viajó a Argentina para hacer un taller sobre el documentalismo en el Sindicato del Cine Argentino y desde el día uno se enamoró de la cultura, política y la posibilidad de organización social que descubrió en la tierra del tango.

“Sentí que estaba por primera vez en el lugar en el que quería vivir. Al inicio, estar sola en un país totalmente nuevo fue una etapa de autodescubrimiento. La migración ha sido parte importante para construir mi identidad. No soy nómada, ya me asenté aquí”.

Textos sin tabúes

Durante esos primeros años, aunque lo hacía de manera esporádica, María del Mar comenzó a redactar cuentos, guiones y columnas de opinión. Recuerda que a los 26 se involucró totalmente en el mundo de la escritura feminista y desde entonces no ha parado.

Revista Volcánica, Vice y Playboy Colombia son algunas de las plataformas en las que ha plasmado su voz sobre temas como el sexo y la curiosidad sexual “visto desde nuestra mirada femenina”.

Además en su primer libro, ‘Coger y vivir sin culpa’, refuerza estos temas ya que considera que “el placer de las mujeres siempre ha sido contado principalmente por los hombres. El tabú no es el sexo, sino cuando las mujeres se apropian de él”.

María del Mar Ramón y su libro. cortesía

Al principio, es cierto que le daba vergüenza abarcar estos asuntos por el ‘qué dirán’, pero poco a poco ha recibido gran aceptación y su objetivo a largo plazo es seguir habilitando espacios para que más personas hablen de la sexualidad sin ningún tipo de censura.

Eso sí, a María del Mar le enoja que, en el ámbito literario, exista un encasillamiento en los libros solo por el género de quien los escribe. Sus textos feministas suelen ser segregados inmediatamente con la etiqueta ‘para mujeres’. Aunque es cierto que su lectoría es mayormente femenina, espera que ellos también tengan curiosidad sobre este tema. “Los hombres escritores sí tienen derecho a la universalidad, pero lo que nosotras creamos, ante los ojos editoriales, termina siendo solo para mujeres”, comenta.

María del Mar Ramón tiene 28 años. cortesía

En la cancha activista

Si existe algo que María del Mar considera injusto o que debe ser solucionado, ella actúa de inmediato. En Buenos Aires es conocida por ser una activista que constantemente trabaja en contra de temas como la violencia de género y a favor de los derechos sexuales, reproductivos y de la familia.

Esto la condujo en el 2013 a ser parte por primera vez de la Fundación María de los Ángeles (contra la trata de personas) y en el 2014 se convirtió en la cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres. Posteriormente se volvió en la cocreadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes.

“Comenzamos a hacer talleres para proveer herramientas de autonomía y trabajamos mucho en territorios vulnerados. Es muy bonito impulsar la sororidad y aprender de los otros. La única forma de generar cambios trascendentales es de a muchas personas”, resalta. Sin duda, para ella el feminismo más que una categorización, es el reconocimiento de que no todos somos tratados de la misma manera y por eso, busca que exista mayor igualdad sin discriminación de género porque una vez feminista, no se puede dejar de serlo”.

Lo que se viene

‘La manada’ es el nombre de su próximo libro a lanzarse en octubre del 2021. A diferencia del primero, este es una novela situada en el 2014 que aborda desde la ficción el tema de la masculinidad. “El proceso de investigación fue muy exhaustivo porque es un encuentro de la despersonalización de la grupalidad de los hombres”, explica. Sin duda, María del Mar Ramón ha demostrado ser alguien con muchas facetas. Se visualiza creando nuevos vínculos con otras mujeres y abrir más campo para que el feminismo sea para todo el mundo.

Personal

Tiene 28 años.

Estudió Antropología en la Universidad de los Andes y se ha capacitado en escritura literaria.

Ama la poesía y le encanta leer los periódicos de distintos países.

Entre sus libros favoritos está ‘Las malas’, de Camila Sosa Villada.