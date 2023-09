Pertenece al grupo de jóvenes analistas políticos que se destacan gracias a sus opiniones en los medios de comunicación. Desde niña le gustó participar en campañas estudiantiles.

Analista, editorialista política y catedrática. Detrás de esas cuatro palabras cargadas de mucho estudio, criterio e investigación está Irene Vélez, una millenial de 32 años, que siente pasión por la política. Pertenece a la generación de jóvenes que comenzaron a usar los nuevos medios de comunicación y las tecnologías digitales para dar a conocer sus ideales.

La política jamás fue un tema recurrente dentro de su hogar, y tampoco tiene parientes que hayan estado vinculados a dicha actividad. Por eso le resulta inexplicable el gusto y el amor que siente por dicha ciencia, lo que la ha llevado a ser editorialista y analista en medios locales e incluso tuvo un cargo en el gobierno actual.

El ‘bichito’ de la política desde la escuela

Cuando salta el tema político, los recuerdos la transportan a su época estudiantil, cuando en tercer grado de escuela quiso ser la presidenta de curso. “Era pequeña, perdí, y entonces entendí la división del voto. Salimos dos del mismo paralelo y del otro solo una”, recuerda entre sonrisas.

Sin embargo, esa no fue la única vez que no salió favorecida. En quinto curso también se postuló y volvió a perder, pero de manera estrepitosa. Ahora, con toda la capacidad de análisis que ha desarrollado, entiende que empezó aquella campaña el día en que el colegio la abrió oficialmente; mientras que el equipo contrario, sin incumplir el reglamento, subía a la cuenta de Facebook fotos grupales en las que hacían referencia al tema de la unión y la amistad. Irene empezó tarde y la votación le fue adversa.

“Ahí me di cuenta de qué tanto puedes jugar con las reglas. El otro grupo nunca las incumplió, simplemente ganó territorio. Entonces entendí que no gana el más aplicado, sino el más avispado. Yo perdí”, recalca.

De ese fracaso sacó una lección que siempre aplica: “Amigo, despierta: tienes que estar en campaña antes de que el CNE lo diga”. Y esto, sugiere, se hace visitando los medios o dejando una opinión.

En sexto curso se lanzó una vez más, pero esta vez aplicó lo que aprendió en tercer grado y quinto curso. Su lista ganó, siendo su rol el de vicepresidenta. Le gustaba estar detrás de cámaras y elaborar el concepto y la estrategia de las campañas. Eso la llevó a estudiar Ciencias Políticas y a realizar un masterado en el exterior. A su regreso se le abrieron muchas puertas, que luego se vio obligada a cerrar cuando aceptó el puesto de subsecretaria de Contenidos en la Secom.

Dos años después dejó ese cargo por razones personales y regresó a la cátedra universitaria y al análisis político. De hecho, participó como panelista en un canal una vez concluidas las elecciones presidenciales del domingo 20 de agosto.

No descarta militar en algún partido político

Cuando se le pregunta si en algún momento se la podrá ver como militante de algún partido, responde con la sabiduría de los dichos populares. “Alguna vez mi mamá me dijo que nunca diga que de esta agua no he de beber. Y también que nunca diga nunca, o la lengua castiga. No puedo ser determinante”, dice abiertamente Irene, quien disfruta de la música latina. Bien puede escuchar a Luis Miguel y a Carlos Vives, o ir con su hermano al concierto de Bad Bunny.

Pero si hay una canción que le remueve las fibras es ‘19 días y 500 noches’, de Joaquín Sabina, tema con el que se identifica. Lo mismo ocurre con el poema de Antonio Machado ‘Caminante no hay camino’ , que popularizó e interpretó Joan Manuel Serrat, bajo el título de ‘Cantares’. Tampoco podría dejar de lado el éxito ‘Viva la vida’, de la banda inglesa Coldplay, de la que dice es la descripción del poder.

La música, su motivación

Uno de sus secretos, cuando tiene que ir a una entrevista en la que van a estar hombres que admira, es cantar y motivarse con una estrofa del reguetón ‘Quítate tú pa´ ponerme yo’, de Ivy Queen. “Les tengo que hacer sentir que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Esa canción me motiva”, dice mientras la canta de memoria.

Su sueño es dar clases a la gente que disfruta de la política, pero nunca se ha cumplido, ya que empezó a dar la cátedra de Comunicación a estudiantes de Periodismo y Comunicación Organizacional. Espera en algún momento hablar el mismo idioma, sobre todo, con jóvenes que vean a la política como una vocación y un sacerdocio. Aquellos llenos de ideales por construir una mejor sociedad.

¿Y cómo le va a ir al país después del 20 de agosto? “No tengo idea. No tengo las herramientas para responder”.

Espera en algún momento impartir clases de política. Gerardo Menoscal

La pregunta

Hay una camada de chicos de entre 20 y 35 años a quienes les gusta la política y tienen una gran habilidad para comunicar, lo que hace décadas no se daba. ¿A qué cree que se debe ese despertar?

Antes era muy difícil exponer una opinión política si es que no te llamaba un gran medio. Al no ser parte de ese grupo que está siempre frente a las cámaras, lo que teníamos que hacer era escuchar y comentarlo en familia, no había el nivel de exposición actual. Pero ahora Instagram, Facebook, Twitter y TikTok se la dan a todo aquel que vire su cámara y empiece a hablar. Hay mucha gente que tiene algo que decir y hay un canal donde decirlo. Alguien que tenga miedo de exponer sus ideas rompe esa barrera y empezará el acercamiento gracias a las redes sociales, porque de alguna forma se pierde ese monopolio exclusivo, sin quitarles su punto a los medios tradicionales. Con esto se abre un poco más la posibilidad de que uno emita una opinión y que no se quede solo en el hogar. Eso inspira. Ya no hay ese mito de ver hacia arriba al que analiza. Entonces se empieza a multiplicar, a contagiar.

Sus frases

Cuando me enteré del asesinato de María Belén Bernal no me hallaba, me golpeó mucho. Tuve que escribir el comunicado. No era muy feminista que digamos, pero posterior a eso cambié totalmente mi chip”. Irene Vélez, editorialista y analista político

Siempre hay tiempo para enamorarse, pero por ahora no hay nadie Irene Vélez, editorialista y analista político

Admiro a Alfonso Espinosa de los Monteros por ese compromiso que tuvo de no salirse nunca de su perfil. Y de los analistas políticos, soy seguidora de las opiniones de Oswaldo Moreno Irene Vélez, editorialista y analista político

Me considero una persona exitosa. ¿Por qué me voy a hacer pequeña? No hay que tener miedo de decirlo Irene Vélez, editorialista y analista político

Personal

Se considera guayaquileñísima. Ama todo de la ciudad. Espera casarse con un guayaquileño. Estudió Ciencias Políticas en la Casa Grande y siguió una maestría en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, donde estuvo año y medio. Es la mayor y la única mujer de tres hermanos. Ha colaborado como asesora en varios campos. Uno de ellos es la educación básica. Disfruta de escribir, leer y hacer yoga. Gracias a esta actividad puede desconectarse de momentos difíciles.

