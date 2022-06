Irene y Paola: podcast con voces de mujeres

Sus voces se vuelven una compañía mientras se viaja en auto, camina, trota, o está en el hogar. Hacen sentir como si charlaran con amigas, donde las vivencias y temas que afectan se ponen sobre la mesa.

Son las guayaquileñas Irene Ancín y Paola Ycaza, apoderándose del micrófono para hablarnos a través de su podcast Serendipia.

Un proyecto que las unió y las vuelve una referencia para muchas mujeres que trabajan y sacan adelante sus emprendimientos pese a los contratiempos.

Tras haber lanzado episodios con cerca de 12 mil reproducciones en Youtube, dialogaron con SEMANA sobre sus inicios y cómo el hecho de hablar ciertos tópicos se ha vuelto cada vez más necesario (y urgente) al punto que tuvieron que ampliar su formato a Instagram.

Aunque el hecho de ser mujeres no encasilla sus contenidos; los hombres son también bienvenidos.

De la cátedra al podcast

Escuchar sus episodios se parece mucho a entrar a una casa y empezar a escuchar una conversación amena que se da en ese lugar.

Cuentan que la amistad de ellas surgió hace 6 años dentro de su espacio laboral.

Irene (37) ocupa un puesto directivo en una institución superior; mientras Paola (35) es docente de ética y macro economía y además coordinadora del centro de investigación de dicha entidad.

“Trabajamos en edificios separados. Sin embargo, nosotras teníamos en común una experiencia de vida que era el deseo por ser mamás, y el proceso fue difícil. Ese viaje hacia la maternidad nos unió como amigas”, recuerda Irene.

La cigüeña llegó primero donde Paola, sin embargo, su segundo embarazo fue al mismo tiempo que el de Irene. “La noticia la celebramos juntas y el proceso también lo sufrimos juntas”, agrega Paola.

Ahí nació Serendipia, mientras cada una fue sustento de la otra, con inquietudes similares.

Desde entonces, cerca de cumplir un año, han ido conjugando su experticia para hablar no solo de la maternidad sino de problemáticas que se generan alrededor y que no se estaban contando en otros medios.

Nos pareció importante abordar temas sociales, culturales y organizacionales que al mismo tiempo nos permitan ir cambiando la realidad y rescatar valores que parecen estar fuera de moda Irene Ancín, comunicadora.

‘¿Techo de cristal?’, ‘El líder humilde’, ‘Personas vitaminas vs. tóxicas’, son algunos de los temas que han hablado con un enfoque académico, vivencial y práctico. Porque ambas además de profesionales son como la mayoría del resto: hijas, hermanas, amigas y madres.

Creando comunidad

Antes de voltear ambas sus miradas a emprender, la vida las fue preparando.

Irene obtuvo en la Universidad de Navarra un máster en Comunicación Política y Corporativa y luego, un doctorado en Comunicación Social en la Universidad Austral de Argentina. Paola, por su lado, tiene una maestría en Politics and Communication en London School of Economics and Political Science.

Con ese bagaje ingresaron a trabajar en la misma institución. Ahí nació no solo su amistad sino su interés por lanzar un proyecto con el cual aporten con su granito de arena.

“Grabamos los podcast desde mi casa”, añade Irene al referirse a toda esa producción que se da en su sala. Tuvieron tanto éxito que pronto decidieron que tenían que ampliar los formatos y se decidieron entonces por Youtube e Instagram. En el camino, lograron que Radio Centro también retransmita su contenido cada quince días.

“El hecho de que sean temas vivenciales ha permitido que sean bien recibidos. Sentimos que estamos dando una influencia positiva en sus vidas”, enfatiza Paola. “Desde baby boomer, millennials y centennials nos suelen escribir diciendo que los podcast les han llegado como anillo al dedo en ese momento que lo necesitaban”, agrega orgullosa y muy satisfecha que de modo virtual lleguen a personas no solo de diferentes rincones de Ecuador, sino de otros países.

Serendipia trata temas sociales, culturales y organizacionales cortesía

Millenials todo terreno

Dedicarse a la familia, el trabajo y el emprendimiento las ha convertido en unas malabaristas eficientes.

Han logrado balancear sus tiempos y resaltar ese aprendizaje que las ha llevado a plantearse más cosas. “Ambas somos millennials, y no queremos que nuestras hijas y las de las demás pasen las mismas situaciones que las de nuestra generación. Hay quienes han sufrido más, otras menos. Por eso en cada episodio no solo planteamos el problema sino soluciones”, puntualiza Irene.

Ahora sienten que haciendo los programas no solo empoderan al resto sino también a sí mismas.

“La seguridad que tenemos ahora es muchísimo mayor a cuando empezamos. Eso hace que reafirmemos el hecho de que podemos ser multifacéticas”, precisa Paola con ese mismo tono afable que emplea cuando locuta. Es así como viniendo de ramas diferentes, las situaciones de vida las hicieron formar un gran equipo donde resalta el poder femenino.

