Hora de reinventarse

Estuvo en el universo de la decoración y arquitectura por más de una década. Sin embargo, desde 2019, Ana María Béjar dejó los planos a un lado y renunció al negocio familiar para explayar una faceta donde se siente más plena. Ahora su mirada se volteó al coaching, a los programas online y podcasts para ayudar a otras mujeres a tener más libertad financiera, estar más presentes para su familia y trabajar en algo que amen.

“Decidí reinventarme por mis hijos. Empecé este nuevo proyecto de dar capacitaciones meses antes de la pandemia y, con la nueva normalidad, me vi forzada a convertirlo en online. Lo que me mantuvo firme principalmente fue creer que es posible. Esto no es cuestión de suerte ni de las oportunidades que puedas o no tener. La valentía y el coraje han sido el pan de cada día”.

Como ella, hay más personas que han salido de su zona de confort. Cambian el rumbo de sus días para hacer lo que la psicología califica como reinventarse.

Pero, ¿qué significa en sí este término?, ¿quién puede hacerlo? y ¿en qué ámbitos de la vida aplica? SEMANA dialogó con la psicóloga clínica Zoila Cedeño para despejar dudas en torno a este tema que ha resonado fuerte desde 2020.

La pandemia como oportunidad

“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque esta trae progresos”, decía Albert Einstein y su frase cobra sentido en tiempos de pandemia.

Pues resulta que los días puertas adentro sirvieron a muchos para mirarse a sí mismos.

“Reinventarse es un despertar”, explica Cedeño y agrega que, “en ocasiones, tiene que haber un remezón fuerte, como son las crisis o pérdidas, para que los seres humanos se permitan hacer cambios en sus vidas y salgan de su zona de confort”.

Esto no quiere decir que la persona deje de ser quien es. “Su esencia sigue ahí, solo cambia su forma de ser para enfrentar situaciones”, sostiene. Y en este proceso no hay impedimento de edad. “Todos tenemos la capacidad de poder hacerlo”. Haga usted la prueba.

Deconstruir para seguir

Cuando algo molesta o incomoda es el momento ideal para prestar atención a uno mismo.

“Las personas tenemos la capacidad para deconstruir. Imagine unas piezas de lego. Así construimos nuestra vida. Entonces, si por ejemplo, estudió, se casó y tuvo hijos, puede ser que llegue un momento en que deba hacer un giro. Si aquel esposo fue infiel, por ejemplo, necesita tener el coraje para hacer una deconstrucción de aquello que, evidentemente, conecta con lo emocional y tomar las riendas”.

Aquello puede ser aplicable no solo a nivel de pareja, sino a lo personal, laboral (emprendimientos) o académico. “Hay que estar abiertos a entender que nunca es tarde para hacer cambios. Eso solo se logra cuando entramos en plena conciencia de aquello que nos está perturbando”, concluye.

Vanessa Barbery, la ‘techno girl’ de los negocios Leer más

Primeros pasos

Para no fallar en el intento, la psicóloga Zoila Cedeño sugiere:

Elaborar un listado de cosas que nutren su vida y otro de lo que le resta. A raíz de todo lo enumerado, analice qué ha hecho en cuanto a todo aquello que le incomoda. Salga de su zona de confort y arriésguese a hacer cambios. No espere a que haya una crisis o remezón para recién hacerlo. El miedo se irá aplacando conforme vaya ganando confianza en el proceso.

A la hora de emprender

La pandemia que disparó la COVID-19 obligó a muchos a reinventarse y emprender, ya sea por pérdida de empleo o por la necesidad de ganar un dinero extra.

La diseñadora de joyas Denisse Ortega, quien desde redes sociales incentiva a emprendedores, da estas pautas para que su idea salga a flote.