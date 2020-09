Fanny Celleri: “En el modelaje hay que saber cuando decir no”

Caminar por largas pasarelas y ser fotografiada por cientos de cámaras en un intento por registrar las propuestas de los diseñadores era su universo en los eventos de moda en Ecuador. Donde ha habido un desfile top, ahí ha estado ella.

Aquel protagonismo también se ha dado en sus sesiones de fotos para campañas de importantes tiendas, siendo su imagen la protagonista en varias vallas de la ciudad.

Así, el nombre de Fanny Celleri (sin tilde) se hizo conocido en esta industria fashion. Fotógrafos como Cadavid, Andrés Franco, Evelyn Casuso o Joshua Degel han sido testigos de su trabajo, en el que ella resalta ante el flash.

Guayaquil, un giro de suerte

Fanny vivió toda su infancia y adolescencia en Salinas, rodeada del mar y de las cosas simples de la vida.

“Soy muy de los 90. En ese tiempo no había el boom de las redes sociales y la moda la veía en revistas. Me gustaba ver desde el maquillaje hasta la ropa. Alessandra Ambrosio y Giselle Bündchen eran mis modelos favoritas”, recuerda.

Al llegar a la adolescencia y en sus intentos para encontrar una vocación, su tío Fabrizio Célleri le dio el gran empujón para modelar. “Tenía 14 años, así que pedí permiso en el colegio para faltar y poder viajar a Guayaquil. Empecé haciendo editoriales para Fabrizio y hasta hoy él dice que soy su musa”.

Un año después participó por primera vez en un concurso: el Elite Model, en el que ganó entre doce competidoras del Guayas. A raíz de esta experiencia afianzó su gusto por posar y los desfiles. Y a los 19 se mudó a Guayaquil, logrando destacar entre el resto de modelos locales con su 1,74 m de estatura y belleza natural, que gustó a diseñadores como Fadua, Melissa Murtinho, entre otros.

Es licenciada en Comunicación Social y maquillista profesional. cortesía Evelyn Casuso

Saber decir no

Si bien el peso es un tema controversial en este rubro, confiesa que nunca tuvo inconvenientes. “Normalmente peso 120 libras. Siempre fui delgada, viene de familia. Pero como bien. Soy bastante sana y consciente de mi cuerpo”. En torno a esto, recuerda que a los 20 años tuvo una propuesta para pertenecer a una agencia europea de modelos. “Tengo 63 cm de cintura y 92 cm de caderas, pero si quería modelar con ellos debía bajar mis medidas hasta 58 cm y 88 cm, respectivamente. Lo rechacé, no quería perder peso porque psicológicamente eso me afectaría. En el modelaje uno debe saber cuándo decir no y quererse tal cual como es”.

Maquillaje, un trabajo minucioso

En esta carrera que se realiza a contrarreloj, con una veintena de personas en el ‘backstage’ pendientes de todo (desde el estilismo hasta la escenografía), Fanny empezó a sentirse atraída por el arte de maquillar.

“Antes de ingresar a la universidad, mi papá me había aconsejado estudiar ese oficio porque era lo que me gustaba, pero en ese tiempo no lo sentí rentable y opté por Comunicación Social”.

Una vez que obtuvo el título profesional, optó por canalizar su pasión por las sombras, el blush y las brochas. “Maquillar para mí es explayar creatividad, un trabajo muy minucioso con el cual aporto seguridad a la mujer”.

Es así que en ocasiones ella se autoproduce. “Los productores me dicen ‘ven maquillada’. Y a veces me llaman para que yo sea la maquillista de la producción”. Esa confianza que han puesto sobre ella, la motivó a ofrecer sus servicios profesionales. Recuerda que al principio empezó trabajando a domicilio y actualmente comparte un estudio de belleza en Samborondón junto con otras colegas.

La moda y la belleza son sus dos aliadas. Un reto doble que la hace diferenciarse en este ámbito en el que desempeñarse solo en una faceta ya no lo es todo; más aún en la nueva normalidad, en la que la clave es reinventarse. Y Fanny lo sabe hacer.

La moda y la belleza son sus dos aliadas cortesía Evelyn Casuso

Secretos de belleza

Nunca duerme con maquillaje.

Se exfolia el rostro dos veces a la semana.

Por su piel delicada y con pecas, utiliza siempre bloqueador solar.

Al maquillarse le gusta el estilo europeo, en donde menos es más.

Su afición es llevar siempre las uñas pintadas.

Toma mucha agua.

“De Fabrizio he aprendido a persistir y que hay que seguir lo que uno quiere. Él es muy creativo y recursivo y eso me inspira” Fanny Celleri

Personal