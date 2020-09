Las cejas es una de las áreas del rostro que más destacan en tiempos de uso de mascarilla para evitar el contagio. Por eso, es importante lucirlas perfectas durante todo el día. La maquilladora Arianna Guillén explica a SEMANA cuáles son los errores más frecuentes al maquillarlas y cómo evitarlos.

Pintarlas de negro marca las arrugas

Si tiene el cabello oscure evite utilizar gel o sombras de este color en las cejas porque se crea la ilusión de que las arrugas de expresión alrededor de los ojos son más marcadas. El café claro u oscuro hará que sus facciones se vean más armónicas e iluminará sutilmente la zona.

Jamás les dé forma con sombras

No debe dar forma o rellenar los espacios del área con sombras para los ojos porque “sus tonalidades son más cálidas y el color de las cejas debe ser cenizo”, menciona Guillén. Además, las que tienen brillos pueden hacer que toda la atención se concentre en ellas restándole originalidad al look. Use exclusivamente las presentaciones en polvo creadas para esta zona. Así, obtendrá un resultado más natural e ideal para el maquillaje diario.

Recuerde que con el lápiz de ceja también se consigue el mismo acabado y con el gel crea un efecto más definido. No aplicar rímel negro sobre ninguno de estos productos.

Brocha gruesa para perfilar

La ideal debe ser angular, pequeña y fina para perfilar y corregir con precisión la forma de las cejas. Utilice las de pelo natural cuando tenga que aplicar sombras, y de pelo sintético cuando se trate de gel.

Aplique corrector en los bordes

Fajas, lo que debe saber sobre ellas Leer más

Este producto en crema o líquido ayuda a limpiar la zona alrededor de las cejas. En la parte superior, el corrector debe ser del mismo tono del color de piel natural y en la parte inferior, un tono más claro para conseguir un efecto de luminosidad.

No maquillar con la piel irritada

No se recomienda depilarlas con cera o hilo el mismo día en que se va a aplicar maquillaje porque sensibilizará la zona y en estas condiciones hay riesgo de que se genere una infección o alergia .

Use las pinzas para dar forma y quitar los vellos en exceso. Las depilaciones deben hacerse mínimo dos días antes.

Depilación con pinzas. internet

Use el cepillo

Esta herramienta es útil para darle estilo y difuminar el producto. Debe utilizarse antes y después de pintarlas. “Un tip consiste en primero peinarlas hacia abajo y rellenar los espacios sin vello.Luego volver a peinarlas hacia arriba”, dice la experta.

Cepillo de cejas. internet

Atención

El microblading o maquillaje temporal de cejas es una opción para simular nuevos vellos en la zona para las personas que cuentan con muy pocos. El pigmento se coloca con microagujas en la dermis papilar.

El microshading crea un efecto de sombra para que luzcan más voluminosas. Ambas opciones duran cerca de dos años.

Debe saber

Los aceites de almendras y ricino son perfectos para desmaquillar-las. La aplicación a diario también ayuda a su crecimiento y a mantenerlas fuertes.