Entrevista laboral: utiliza la psicología del color a tu favor

La primera impresión en una entrevista laboral es clave para obtener o no el puesto al que aspiras. Por eso, no solamente debes ir preparado anímica y académicamente para obtener una buena impresión del entrevistador, lo que transmite tu imagen y código de vestimenta también es un punto clave en el proceso de selección.

Así lo menciona la asesora de imagen Samantha Abad quien afirma que según la psicología del color, las tonalidades a usar en el look pueden ayudar a transmitir una buena o mala impresión en cada persona. Entonces…¿cuáles son las más recomendadas para ir a tu ansiada entrevista de trabajo? La experta da a EXPRESO las mejores opciones:

El azul causa una buena impresión porque transmite confianza, tranquilidad y fidelidad. Además, es una buena opción para trabajos que requieren un alto grado de formalidad.

El rojo es perfecto si va a ser parte de una entrevista grupal porque ayuda a sobresalir entre muchas personas.

El verde y naranja se recomienda para personas que aspiran a puestos en los que se debe contar con un alto nivel de creatividad. También transmiten tranquilidad, frescura, calma y están relacionados con el medio ambiente.

El amarillo comunica alegría e inteligencia.

El morado genera la sensación de creatividad y lujo.

La experta menciona que puede combinar los colores antes mencionados junto a prendas de tonos neutros como el gris, chocolate, marrón o blanco para generar un equilibrio. El negro tambien es una opción para quienes desean imponer autorizad, profesionalismo y transmitir máxima elegancia.

Prendas a usar

El código de vestimenta para entrevistas de trabajos en oficinas cuenta con el uso de trajes sastres, pantalones, faldas y vestidos que lleguen más abajo de la rodilla. “Jamás debe optar por minifaldas o blusas con escote excesivo. Para los hombres, es preferible no usar prendas informales como jeans, pantalonetas o camisas con mangas cortas. Podría transmitir falta de interés o poco profesionalismo.

No se recomienda el calzado como sandalias, plataformas o con brillos. Las flats o tacones como stilettos son una mejor opción”, dice Abad. Puede añadir a su look accesorios pequeños como aretes, cadenas o pulseras a su gusto. Eso sí, recuerde que no deben llamar excesivamente la atención.