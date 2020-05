Lissette Arellano: “Todo es posible si existen las ganas de salir adelante”.

Lissette junto a sus hijas Emmylou y Chloe. cortesía @marupogo

Para superarse no hay barreras. La maternidad ni ningún otro aspecto de la vida son impedimentos para que las mujeres logren las metas que se proponen, esta es la filosofía de vida y lo que motivó a Lissette Arellano hace más de un año a crear una comunidad femenina “en donde todas puedan encontrar una sinergia entre su vida profesional y personal”, menciona. Y aunque Lichi, como la conocen sus amigos más cercanos, contaba con un trabajo fijo dentro de una empresa, ella junto a su esposo Bradley Hilgert decidieron crear Comadres, un coworking enfocado en el bienestar integral de las mujeres emprendedoras.

La comunidad está integrada por más de 150 mujeres que desarrollan sus propios emprendimientos y también se capacitan a través de talleres, exposiciones y conferencias, detalla.

Y aunque por la cuarentena no pueden reunirse físicamente las plataformas digitales han sido sus mayores aliadas para continuar con el desarrollo de los pequeños negocios.

A través de las redes sociales ella promueve la capacitación abierta a todo el público. Da consejos para reforzar los negocios basados en las nuevas necesidades de los consumidores, cómo trabajar desde casa durante el confinamiento, el adecuado manejo de los productos para prevalecer la higiene y claves para desarrollar nuevas estrategias de éxito. “La cuarentena no es excusa para detenerse. La idea es que todos desde sus hogares puedan seguir trabajando y aprendiendo con contenidos online”, detalla.

Ella quiere demostrar que, pese a que existe una adversidad, hay que mantenerse productivo y anima a todos los pequeños emprendedores a aprovechar este momento para capacitarse. “Sé que puedo ser un buen ejemplo no solo en casa con mis hijos (Emmylou, Chloe y Owen), proyectando tranquilidad, sino también para todas las personas que lo necesitan en este momento de crisis. Hay que contagiarnos de positivismo, ánimo, lucha y ganas de sacar adelante los negocios”, recalca.

Consejo

Lissette resalta que debido al coronavirus, los emprendedores deben reinventarse y adaptarse a una nueva realidad social. Considera que los servicios y bienes que más auge tendrán son los que responden a necesidades básicas. Mucho mejor, si se los vincula con el mundo digital como redes sociales y páginas de venta online.

Personal

Tiene 35 años. Es ingeniera en Administración de Empresas y máster en la misma rama con especialización en Liderazgo.

Andrea Chaves: “Los sueños se hacen realidad con acciones”

En 2016, obtuvo el premio Computer Science, White House Champion of Change, otorgado por Barack Obama. cortesía @maxwellcwood

Para esta profesora bogotana, quien reside en Estados Unidos desde hace más de una década, su misión de vida es enseñar a las niñas y mujeres latinas del mundo que no existen barreras para lograr sus metas. A los 17 años, Andrea se mudó a Nueva York sin saber una sola palabra en inglés. Sin embargo, como su meta era formarse académicamente, ganó una beca en la Universidad de Nueva York donde estudió Pedagogía para ser docente de español.

Al terminar sus estudios, comenzó a trabajar en la escuela pública The Young Women Leadership School of Astoria, a la que integraba la tecnología en sus clases. Allí se dio cuenta de que en la institución el 40 % de niñas eran latinoamericanas y no contaban con modelos a seguir a futuro, entonces comenzó un proyecto “para que las pequeñas conocieran a otras mujeres latinas como ellas y puedan saber qué carreras estudiar”, menciona.

Por esto y más dentro de su trabajo en la docencia, ella logró ganar diversas distinciones como una de las latinas más influyentes en el estado de Nueva York por The Hispanic Coalition NY y el premio Maestra de Excelencia Empire State, elegida entre más de 70 mil educadores.

Y ahora tras dejar de laborar en esa escuela, desde hace un año aproximadamente, decidió continuar su legado educativo al crear la comunidad online Pineapple Women en donde “todas las semanas mujeres de distintos países del mundo tienen acceso a historias de vida de decenas de latinas exitosas en varias ramas”, cuenta.

Para Andrea, esta plataforma es una gran herramienta para personas de todas las edades porque mientras las niñas pueden soñar en seguir los pasos de los personajes, las adultas pueden encontrar una referencia o guía para sus propios emprendimientos. Además, resalta que es una oportunidad de continuar la motivación pese a los obstáculos en cuarentena.

Consejo

Luego de la cuarentena, Andrea recomienda a los emprendedores apuntar a lo digital. Entre los trabajos más rentables están los relacionados principalmente a la ciencia y la tecnología porque se necesita mayor desarrollo en plataformas y espacios de realidad virtual. También tendrán un mayor campo de acción las ingenierías y el mundo del arte gracias al internet.

Personal

Tiene 37 años. En 2016, obtuvo el premio Computer Science, White House Champion of Change, otorgado por Barack Obama.