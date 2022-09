Un equipo de 18 fotógrafos profesionales representará a Ecuador, por primera vez, en la World Photographic Cup 2023 (WPC), certamen internacional que en su décima edición premia las mejores imágenes en las categorías de naturaleza y paisaje, naturaleza y vida silvestre, retrato natural, retrato digital, bodas, comercial, arte digital y documental (fotoperiodismo). El Team Ecuador cuenta con el apoyo de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos (AFE).

Según menciona el gremio en una de sus redes sociales, el equipo nacional competirá en la #WPC2023 frente a fotógrafos de Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

El grupo está conformado por John Bautista, Diego Bermeo, Lucas Bustamante, Simon Brauer, Lorena Cordero, Romina Córdoba, Mario Cornejo, Alex Escobar, Santiago Fernández, Vicente Gaibor y Fabián Jiménez. Así como, por Juan Pablo Merchán, Sebastián Rodríguez, Adriana Soria, Jonathan Terreros, Juan Pablo Velasco, Raúl Yépez y Alex Zurita.

El jurado de la WPC seleccionará las fotografías ganadoras, entre noviembre y diciembre próximos, y anunciará los finalistas en el evento Imagic USA en enero de 2023, mientras que la ceremonia de entrega de premios se realizará en Singapur el 17 de marzo de 2023.

“Este es un concurso que organiza The Federation of European Photographers and Professional Photographers of America con el respaldo de asociaciones y gremios de fotografía. Desde el 2013, cada año, busca destacar las mejores imágenes de las categorías en competencia” explica el fotógrafo Mario Cornejo, capitán del equipo ecuatoriano.

Cada categoría se premia con medallas de oro, plata y bronce, y el país que mayor puntuación sume gana la copa. Este año, en una final inédita, se entregó la copa a dos países: México y EE. UU. En el año 2021 ganó Australia, y Brasil, con su primera participación, fue el ganador en el 2020.

La convocatoria abierta a todos los ecuatorianos, amateurs o profesionales, para que postulen con sus fotografías y formen parte del equipo nacional se realizó en los meses de junio y julio de este año, a través de las redes sociales de Fotógrafos Ecuatorianos.

El comité local seleccionó el trabajo de 18 fotógrafos entre más de 100 aplicaciones desde varias ciudades del país.

Para Yinna Higuera, presidenta de la AFE, el portafolio con el que Ecuador compite en la WPC 2023 es una muestra del talento, creatividad y calidad de la fotografía que se realiza en el país. Esta primera participación es un hito gremial y forma parte de la promoción internacional que se trabaja desde la Asociación.

A menos de un mes para el cierre del registro de los equipos nacionales, 31 países ya han confirmado su participación en la WPC 2023.