Dime cómo crías… Y te diré qué papá eres

Aquella repetida frase que afirma que ‘padre solo hay uno’ ha quedado notablemente desactualizada. Antes se esperaba que el hombre cumpliera su paternidad con estereotipos asociados a la masculinidad. Y, como resultado, quedaba desligado de las actividades cotidianas, como cambiar el pañal o preparar el biberón: eso le competía solo a la madre.

Hoy, las cosas han cambiado. El padre moderno se desenvuelve en nuevos contextos, al punto que tienen como referencia todo lo que incluye la crianza con apego o la natural: el porteo, el colecho, el baby led weaning y un largo etcétera. Pero que esos sean los modelos de vanguardia no asegura que la mayoría lo sigan.

A partir de la investigación hecha por la psicóloga Diana Baumrind en 1966 y complementada por los psicólogos MacCoby y Martin en 1983, se definieron cuatro estilos básicos de crianza. Daniela Nugué, psicóloga clínica y máster en asesoramiento familiar, indica que estas son el autoritario (conocido como sargento), sobreprotector (o helicóptero) desvinculado y, por último, democrático. Este último es el más recomendado, pues fomenta en el niño una conducta adaptativa a nivel social.

Y usted, ¿cómo lleva la relación con sus hijos? Le mostramos esta clasificación... ¡y tal vez no se identifique solo con una!

Papá sargento

“¡Lo haces porque yo digo!”, Si a ese grito se suman golpes y palabras hirientes, se está ante un papá autoritario. Esta crianza es muy rígida y poco flexible en dar libertades, incluso desde que son niños. Los padres suelen establecer un horario estricto para cada una de las tareas del día a día del niño, y se debe respetar independientemente de cómo se sienta el pequeño ese día. Este estilo puede desencadenar en un hijo estresado, ansioso y, a la larga, que sea sumiso en exceso o muy rebelde.

Poner límites "porque sí" es el día a día en su forma de criar. shutterstock

Papá desvinculado

¿Le pidieron que le cambie el pañal al bebé y no lo hizo? ¿No se acuerda en qué año nació su hijo? ¿Llegó el fin de semana y prefirió salir todo el día en lugar de pasar con él? Este es el padre desvinculado, que se caracteriza por no ser partícipe de la educación de sus hijos. Suele ser muy distante, no le presta atención al pequeño cuando lo tiene cerca y es poco afectuoso. Como resultado, los hijos tienen muy baja autoestima, pues esa falta de atención les hace sentir poco importantes.

Al prestar poca atención a sus nenes no conocen sus gustos ni intereses. shutterstock

Papá helicóptero

“¡No toques!”, ”¡No corras!”, “Deja allí, yo lo hago!”... ¿Le suena familiar? Sigamos enumerando. ¿Intenta estar encima de todas las decisiones del menor en vez de dejar que piense por sí mismo? Estos son típicos comportamientos de los padres que ‘sobrevuelan’ sobre sus hijos, es decir, son sobreprotectores. Están pendiente de todas las decisiones, al punto que no les dan libertad de explorar o hacer cosas propias de la infancia o adolescencia. Las consecuencias se verán reflejadas en niños y adultos que no logran ser independientes, no saben tomar decisiones o se sienten incapaces de desenvolverse en el ámbito laboral.

De todos los tipos de padres, ellos son los más alarmistas y miedosos. Shutterstock

Papá democrático

Sabe establecer límites, sin llegar a ser extremadamente autoritario, enseña a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de los actos. Educar con estas bases no lo convierte en un papá frívolo, sino al contrario, en amoroso. A la larga, este estilo de crianza reduce el riesgo de que los menores tengan problemas psicológicos o de conducta. Asimismo, los empodera y ayuda a que desarrollen autonomía. Los psicólogos lo consideran como el mejor estilo de crianza.

El democrático empodera, sabe poner límites y ofrece cariño a sus pequeños Shutterstock

“La crianza no es tarea simple, y los padres también son puestos en la mira. Por eso es necesario que desde casa, sus parejas los incentiven a participar y, si cometen algún error, no criticarlos, sino darles las herramientas para corregir” Daniela Nugué

​Máster en Asesoramiento familiar

