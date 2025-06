Diana Ávila presenta "Bajo la lluvia", su canto íntimo sobre los cambios y los sueños

Desde muy pequeña, la música formó parte esencial de la vida de Diana Ávila. A los nueve años ya había concluido sus estudios en el conservatorio y más adelante continuó su formación académica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero el inicio de su carrera como cantante no fue inmediato. “No lo hacía porque una parte de mí me decía que no estaba lista para sacar música mientras estaba estudiando”, confiesa Diana, quien además debió enfrentar las limitaciones económicas propias de un artista independiente.

Mientras estudiaba, comenzó a dar clases de canto, pero no fue hasta el año 2020 que finalmente lanzó su primer sencillo. La pandemia, aunque trajo dificultades, también se convirtió en un inesperado impulso para su música. “Todo lo online me ayudó mucho para poder crecer y ser escuchada en otros países que jamás imaginé, como Argentina, México y España”, recuerda.

Un mensaje personal en cada canción

Desde el 2020 hasta ahora, Diana, con 31 años, ha publicado seis canciones disponibles en plataformas como Spotify, YouTube y Tidal. Su más reciente tema, Bajo la lluvia, marca su séptimo lanzamiento y representa un punto de inflexión en su camino musical y personal. “Esta canción es muy especial porque no solo es mi regreso como artista, sino también una nueva forma de verme y de aceptarme”, explica.

En Bajo la lluvia, Diana plasma su reflexión sobre el proceso de crecimiento personal. La letra aborda el desafío de aceptar los cambios y valorar las pequeñas cosas de la vida: “habla de disfrutar el camino, porque siento que es algo que yo no hacía mucho. Siempre era muy exigente conmigo misma”, comenta. La canción menciona elementos cotidianos que la hacen feliz, el viento, la lluvia, el café, como símbolos de esos pequeños placeres presentes mientras se persiguen grandes sueños.

El proceso creativo: desde el piano hasta el público

A la hora de componer, Diana optó esta vez por dejarse llevar por lo que realmente quería escuchar. “Uno siempre piensa en qué le puede gustar al resto, pero esta vez decidí hacer lo que sale de mi corazón”, relata. El resultado es un tema de estilo indie pop, con sonidos ambientales, incluso con detalles como el canto de pajaritos, lo que le aporta una atmósfera íntima y acogedora.

Para la producción de sus canciones, cuenta con el acompañamiento del productor Sergio Vivar, quien la ayuda a grabar y a diseñar los arreglos musicales finales.

Presencia digital y contacto con sus seguidores

Además de las plataformas musicales, Diana mantiene una comunicación constante con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde comparte novedades, adelantos y contenido de su trabajo. “Mis fans pueden encontrar mi música en Instagram, TikTok, YouTube, y por supuesto en las plataformas de streaming”, indica. Sus cuentas oficiales están disponibles bajo el nombre de usuario @dianavilamusic.

Un mensaje de perseverancia

A pesar de los retos, Diana Ávila ha aprendido a valorar cada paso de su carrera y a disfrutar el recorrido sin perder de vista sus metas. “Siempre estamos esperando que sea el momento ideal, pero hay que aprender a reconocer los pequeños logros que vamos alcanzando”, reflexiona.

Hoy, con Bajo la lluvia, no solo presenta un nuevo sencillo, sino también la consolidación de su esencia como artista, capaz de convertir sus vivencias más íntimas en canciones que conectan con su público.

