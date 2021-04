Decir la edad o fallar en el intento

Mientras filtraba con alguien, soplaba las velas de su cumpleaños o respondía una encuesta, ¿cuántas veces pasó que en esas circunstancias le preguntaron la edad y deseó quitarse unos años? ¿Se atrevió a hacerlo o dijo siempre la verdad?

Si acaso mintió, ¡tranquilidad! A medida que pasan los años, esta es una de las mentiras pequeñas más escuchadas. Y aunque ambos sexos la aplican, al parecer son las mujeres que caen en esta obsesión de “no envejecer” por diferentes causas.

¿Pero, por qué ciertas mujeres rechazan su edad cronológica ¿Hacerlo está bien o puede ocasionarles más problemas que alegrías?

La renombrada frase.

Seguro que conoce a gente que le ha engañado sobre su edad. Pero lo cierto es que no solo le mintió a usted o a los demás sino a sí misma.

Según explicó la psicóloga María Gracia León, “Empieza desde los 36 en adelante y las causas son diversas. Puede ser por algo aprendido a nivel de entorno. Hay una frase muy conocida que dice ‘A una mujer jamás se le pregunta la edad’, entonces eso hace que se limiten a revelarla o que mientan”.

A más de eso, en Occidente, hay otra expresión que está de moda “siempre joven”, lo que sumado a la avalancha publicitaria en Facebook o Instagram de productos antiarrugas, tratamientos o cirugías que prometen juventud eterna, influyen de manera negativa, ya que parecería que solo ser joven es sinónimo de belleza. Y que envejecer es una carga pesada en lugar de una dicha.

“Es como una negación a ser una mujer mayor y no querer asumir lo que viene con el paso de los años. Lo que sugiero es que se sinceren consigo mismas, porque de lo contrario eso trae inseguridades. Es momento de que se digan... “estoy agradecida de haber llegado a esta edad”, expresó León.

Sin dudas, vale vivir con alegría cada una de las etapas de la vida. Y que cumplir años sea una oportunidad de experiencias y aprendizajes, capaces de vivir más felices y mejor cada día.

Famosas que sí mintieron

Hay una lista de celebridades que dijeron que eran unos años más jóvenes de lo que realmente son. ¿Por qué? Queda en ellas, pero bien dice el dicho, las mentiras siempre se descubren.

Sandra Bullock, (56) por ejemplo no ha tenido miedo al decir que ha mentido, no una sino varias veces para obtener algún rol en una película. En una entrevista ella confesó a la periodista Barbara Walters que se aumentó la edad para poder conseguir su rol en Love Potion.

Otra de ellas ha sido JLO ¿Recuerda el incidente en el que estuvo involucrada con Puff Daddy en 1999? Se dice que la biografía de la artista la tenía como que había nacido en el 1970. Luego, en el informe policial estaba su verdadera edad. Jennifer nació en el año 1969.

Beyoncé, Nicki Minaj y Mila Kunis han sido otras de las que se han restado años.

En cifras

70% de las mujeres mienten con regularidad cuando se trata de revelar su edad, señala un estudio realizado por la Universidad de Salamanca, España.

En debate

Verónica Coronel: “Me gusta decir que tengo 41 años”

“Siempre he sido honesta con mi edad, nunca he bajado o subido el número, porque no me sentiría cómoda haciéndolo. Por esa razón siempre me gusta ser transparente e íntegra conmigo misma. Además, decir que tengo 41 años me agrada.

No niego que me ha sido difícil entender y tomar conciencia de que estoy creciendo y que los años están pasando. Es que aunque me siento joven, con mucha energía y con ganas de hacer muchas cosas, entiendo que ya no soy veinteañera. Y eso es parte de mi proceso de aceptación de que cada año que vivo es un regalo y que cada arruga que aparece tengo que amarla.

Ahora puedo decir que me siento más madura, con más sabiduría en ciertas cosas y que tengo integrado en mí mucha información que me ayuda a sentirme más plena. Y en esa integridad me gusta decir la edad. En abril estaré cumpliendo 42.

A modo de anécdota me agrada el hecho de que cuando digo el número, la gente se porta muy linda y dice comentarios halagadores. Quiere decir entonces que proyecto vitalidad, juventud… Y es parte también del estilo de vida sana que llevo y cómo trabajo la parte interna. Creo que de alguna manera eso se va reflejando”.

Verónica es máster en Comunicación Organizacional. Tiene además una certificación de Coach en Liderazgo.

Cecilia Rendón: “Decir la verdad a veces encasilla a las mujeres”

“Podría decir que esto ha sido tradicional en las mujeres, he conocido a quienes incluso cambiaban su fecha en la cédula para decir que eran menores a lo que realmente eran. Y no puedo juzgarlas para bien o para mal. Decir la verdad a veces las encasilla y les resulta desfavorable, y se debe a comentarios malintencionados como “ya está vieja”, entre otras frases.

Yo he mentido en alguna ocasión, recuerdo que cuando era más chica me hice pasar por una persona mayor. Pero en mi caso, yo adulta no lo he hecho. Siempre digo la verdad. Tengo 65 años, pero me siento mucho más joven. Creo que la edad es solo un estado mental. Por ejemplo, hay muchas personas que cronológicamente son cincuentones pero internamente sienten curiosidad por la vida, y esa motivación es la que los mantiene jóvenes. Sin embargo, hay gente de treinta años que les gusta extremadamente la rutina y se sienten desganados.

Yo vivo en Florida, y acá es normal ver personas de 80 años haciendo compras, karaokes, velerismo o tours con paseos a las playas. Entonces tienen un espíritu joven y está bien visto y se lo fomenta. La edad no debe limitarte para hacer cosas.

Cuando cumplo años, muchas veces digo no me siento de esta edad, sino más joven, pero imagino que le pasa a muchísimas más mujeres”.

Cecilia es especializada en PNL y coaching de vida.