Daniela Iturralde: Fitness y mucho más

Su vida se dirigía hacia otra dirección cuando cursaba estudios de Arquitectura de Interiores en Barcelona, España, pero acabó cediendo a lo que se transformaría en su pasión: el mundo del fitness, convirtiéndose en personal trainer. Y el giro fue contundente. Hoy, es cofundadora de FIT&FLEX, una cadena de centros de entrenamiento, siendo una de las figuras fitness más destacadas del medio.

“Todo empezó hace 14 años, cuando tuve a mi primera hija y me encantó el pilates, no solo por los beneficios físicos sino también porque fue el inicio de un nuevo estilo de vida saludable. Y la mejor forma de poder compartirlo fue promover mi experiencia enseñando a los demás”.

Con esa motivación, sus centros de entrenamiento se expandieron a Quito, Cumbayá, Latacunga, Ambato y San Rafael. La aventura la lleva de la mano junto a su amiga y socia Mónica Crespo, con quien patentó su primer producto de cuidado personal: un gel frío reductor, que ha tenido éxito en el mercado.

Actualmente está haciendo otra certificación internacional en Ace fitness, y su día a día lo dedica a realizar rutinas de entretenimiento que las combina con ejercicios funcionales, de cardio, musculación-tonificación. Al mismo tiempo, la deportista no descuida su estado físico: “Lo que más me gusta incluir es rutinas del cardio en ayunas: Fasting cardio, que hago 4 veces a la semana. Además, hago pilates reformer, y alta intensidad HIITS. Siempre combino para lograr mejores resultados y que mi cuerpo no se acostumbre a un mismo tipo de entrenamiento”.

Además de fasting cardio, hace pilates reformer, y alta intensidad HIITS.. Cortesía José Miguel Iturralde

Alimentación y salud

La guapa deportista confiesa que come de todo ¡hasta postres! No es fanática de las dietas ni de restricciones, pero su alimentación tiene un equilibrio y es sana: “Simplemente evito la comida chatarra o fast food, intento comer en casa, y siempre tengo productos naturales y saludables. Además, tomo mucha agua y ¡el té me encanta!”.

Con la experiencia adquirida, y al considerar que la alimentación va de la mano con su oficio, Daniela lanzó su propio emprendimiento de comida saludable llamado ‘ZIBA’, con una línea de granola y pronto con panadería y pastelería libre de azúcar, grasas saturadas y bajas en calorías: “Lancé este emprendimiento en esta época de pandemia porque creo que hay más conciencia de mejorar la salud comiendo sano”, afirma.

Con este nuevo proyecto, la deportista está enfocada en hacerlo crecer porque, dice, es un buen complemento a lo que se dedica y promueve: Un estilo de vida saludable.

En casa

Apegada a Dios, Daniela proviene de una familia unida y conservadora. Muy crítica de sí misma, mira cada día como una oportunidad para mejorar en todos los aspectos de su vida. Competitiva consigo misma, cree que el verdadero reto está en la superación individual, en vencer los límites impuestos y ser mejores cada día: “... Es bueno lograr que las debilidades se conviertan en fortalezas... Nada más satisfactorio que vencerte a ti mismo”.

Su familia es el centro de su universo y, a través de ella, se proyecta hacia afuera. Casada y con dos hijas (Fabiana, de 16 años, y Cayetana, de 7 ), agradece que su oficio le dé el espacio necesario para su hogar: “Mi trabajo me permite manejar mi tiempo para poder ocuparme de mi familia. He logrado que mis hijas sean parte de las actividades que tengo. Me acompañan mucho a dar clases, me ayudan a hacer la granola, e incluso la mayor con las ventas de mis productos. Además de cumplir con mi trabajo, comparto con ellas y les doy ejemplo”.

Junto a sus hijas Fabiana y Cayetana.. Cortesía José Miguel Iturralde

De su esposo Sergio, dice que es una persona muy enfocada a la familia, excelente papá y muy trabajador. Comparten el gusto por el deporte y la vida sana: “Mis hijas, aunque tienen personalidades muy diferentes, son muy cariñosas, sencillas, sensibles y alegres. Ambas son lo más importante para nosotros, y entre los dos hacemos un gran equipo por estar alineados en lo que buscamos como familia”.

Como madre, le encantaría que cualquiera de sus dos hijas siga sus pasos, sin embargo, lo que más desea es que encuentren lo que verdaderamente les apasione, porque esa, afirma, es la clave del éxito.

Para la deportista, ser una madre joven le ha permitido disfrutar mucho más a sus hijas, con quienes ha logrado tener una relación de confianza, educando con el ejemplo.

Cara a cara

¿En su hogar es temática con la comida?

Sí, bastante (risas), pero en cuanto a la calidad de alimentos, y en comer sano y balanceado.

¿Tiene miedo a subir de peso?

Creo que como toda mujer, es un tema que nos puede preocupar, pero cuando se logra un estilo de vida saludable, no es algo que lo tengas en la cabeza constantemente

¿Cómo define su vida más allá del deporte?

Mi estilo de vida en general es muy tranquilo, soy muy de casa, me encanta hacer actividades en familia como ir a paseos. Disfruto de momentos simples como ver una película, salir a almorzar o acampar. Me encanta la conexión con la naturaleza y disfrutar de la paz que eso te da.

¿Cómo cuida su piel?

Me he vuelto ¡muy temática! Me cuido mucho del sol, uso protector solar cada 3 horas, me lavo la cara con agua fría porque ayuda a la circulación, tonicidad y a mantener los aceites naturales de la piel. Y solo utilizo productos o tratamientos recomendados por mi dermatóloga.

¿Cómo le ha afectado la pandemia?

Todo cambio genera angustia, ansiedad y más aún algo como lo que se está viviendo a nivel mundial. Aunque hemos tenido la suerte de vivir en el campo y no sentirnos encerrados, el no poder socializar con normalidad, saludar a la gente con un “toque de puños”, en lugar de un abrazo y un beso; tener que cerrar negocios, limitarnos a ver a los demás a través de una pantalla, o ver a mis hijas tristes por no poder ir al colegio en fin, toda esta incertidumbre es uno de mis mayores desafíos. Porque a nadie le gusta sentirse inseguro, pero siempre tengo en mente que todo tiene que pasar y que todo momento difícil es una oportunidad para crecer.

¿Cuál es su mirada bajo esta nueva realidad mundial?

Valorar cada momento que te da la vida, desde lo más cotidiano. Nunca sabemos cuándo puede cambiar todo ni de qué manera, pero siempre hay cosas por las que agradecer, aprender a rescatar lo bueno de toda situación porque no todo está en nuestras manos ni bajo nuestro control, más que la actitud que nosotros pongamos ante la vida.

¿Qué sueños le guían en el camino?

Creo que desde el momento en el que fui mamá, quienes guían mi vida son mis hijas. Ellas son mi responsabilidad más grande y el mayor incentivo para no rendirme, hacer las cosas lo mejor que puedo y ser un ejemplo en todo lo que hago.

Danielaes muy cuidadosa con su piel. Utiliza protección solar cada tres horas y solo usa productos recomendados por su dermatóloga. Cortesía José Miguel Iturralde

Personal

Profesión: Fitness coach.

Estudios: Universidad de las Américas y Universidad CEAC (Barcelona) Arquitectura de Interiores. Maquillaje profesional (Barcelona) y tiene una certificación en Stott pilates.

Casada con Sergio Marcel.