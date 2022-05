En un rubro profesional en el que predomina la presencia masculina, la arquitectura, Cuqui Rodríguez ha logrado construir los fuertes cimientos de una carrera en la que se posiciona como una de las pocas mujeres que se desenvuelven en el campo de la comunicación y documentación arquitectónica en Ecuador.

Sus proyectos fotográficos, bajo el ala de su estudio de comunicación JAG Studio (codirigido junto a su esposo Juan Alberto Andrade), han sido difundidos en más de una decena de revistas internacionales de países como Italia, México, Canadá y Estados Unidos. Su talento la ha llevado a recorrer el país al ser elegida por arquitectos (como Jannina Cabal, Bernardo Bustamante y Juan Pablo Astudillo), para documentar sus creaciones.

En constante aprendizaje

Es licenciada en Comunicación Audiovisual y Multimedia; y actualmente cursa un máster de Fotografía y Sociedad de América Latina. Sin embargo, antes de formarse en esas áreas, estudió Medicina por tres años. “Mi papi es médico, entonces era lógico que yo también lo fuera (…) pero conforme empecé a avanzar en los estudios, me di cuenta de que soy una entidad de espíritu libre. La carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia la elegí porque siempre me gustó, Juan Alberto me introdujo en la arquitectura y hoy le agradezco infinitamente por haberme presentado a este mundo”.

Trabajo en equipo

Durante la entrevista, Cuqui pocas veces habla en singular porque su esposo es su dupla de trabajo, con quien ha logrado un engranaje perfecto. JAG Studio fue creado en el 2013 por él, cuando ella aún estudiaba Medicina; y Juan Alberto se iniciaba en la fotografía de arquitectura. En 2016, ella se unió por completo a esta agencia de comunicación y documentación de arquitectura y diseño.

Actualmente, para mantener la organización, cada uno tiene sus funciones. Si se trata de la documentación (con fotos y videos), ambos se encargan de la producción, pero con tareas divididas: él realiza la planificación y toma las fotografías; y ella se enfoca en la posproducción. También es quien desarrolla los planes estratégicos de comunicación, desarrollo de memorias, textos, entre otros puntos.

Orgullosamente nacionalista

En muchas ocasiones, debe alejarse de la rigidez de los edificios y casas de Guayaquil, para adentrarse a la paz de la naturaleza (en la montaña, playa o selva), que abraza los diseños arquitectónicos que posteriormente son captados tras una cámara. Dentro del territorio ecuatoriano ha documentado proyectos en todas las regiones y en el 2021, la pareja de creativos viajó más de 40 mil kilómetros en carro para recorrer el país y hacer fotos. En lo que va de este año, han estado en 10 ciudades distintas, y a la mayoría han vuelto por lo menos dos veces.

“Nos gusta mucho viajar y comer en todos lados, esa es de nuestras partes favoritas, descubrir ‘huecas’ por donde quiera que vamos. Somos algo así como nómadas contemporáneos. Nos movemos todo el tiempo. No pasamos más de un mes quietos en el mismo espacio. Hemos aprendido a viajar ligeros de equipaje llevando solo lo esencial”.

Fuera del país, han fotografiado trabajos en Bolivia y México; y su meta más inmediata es hacer fotos por toda América del Sur. Además, Cuqui está orgullosa de que varios de los proyectos que ha documentado, han sido parte de reconocidas revistas impresas y digitales especializadas en arquitectura y diseño alrededor del mundo. Entre ellas: Azure, Interior Design Magazine, AD, AMC, PLOT, Arquine, Architectural Record, Archdaily, Designboom, Frame Magazine, entre otras.

Al detallar una de sus máximas alegrías profesionales, describe la publicación de sus fotografías en la revista italiana Casabella. “Es realmente increíble el interés que existe en otros países por publicar novedades de Ecuador. Somos un territorio muy pequeño pero rico, (…) Vemos las publicaciones como un medio para exportar la arquitectura ecuatoriana. Nunca lo hemos pensado desde nuestro trabajo o nuestro talento. Siempre ha sido una mirada desde la unión de fuerzas y criterios de quienes diseñaron y ejecutaron el proyecto; y de nosotros como documentadores”, resalta.

Lista para los desafíos

Al inicio de su camino profesional, fue todo un reto ser una mujer no arquitecta en un campo en el que el 95 % de sus clientes son hombre. foto: Miguel Canales

Cuqui cuenta que, al inicio de su camino profesional, fue todo un reto ser una mujer no arquitecta en un campo en el que el 95 % de sus clientes son hombres. “La presencia de Juan Alberto era estrictamente necesaria en las reuniones y en la toma de decisiones, aunque la comunicación de las marcas que manejamos ha sido un trabajo que he realizado sola. He tenido que aprender, leer, educarme y forjar un criterio. Y con satisfacción puedo decir que hoy mi opinión se considera en cuanto a la comunicación de arquitectura”.

¿Su mayor logro? Haber hecho de su trabajo un estilo de vida que a ella y a su esposo “les calza perfecto”. Reconoce que pasa todo el día trabajando y soñando, pero sin duda, la creativa se siente plenamente feliz al marcar un precedente en la comunicación arquitectónica.

La Casa Nueva

- Cuqui y Juan Alberto construyeron una casa rodante llamada La Casa Nueva. Está parqueada en La Abundancia (cerca de Mindo), y la alquilan a quienes deseen compartir la experiencia de acampar en ella. “Este experimento plantea vivir con lo mínimo y básico para gestionar los recursos que se utilizan y, así, tomar conciencia de la comodidad de la vida que llevamos en la ciudad”.

Personal

Tiene 28 años.

Nació en Bahía de Caráquez, pero vive en Guayaquil.

Licenciada en Comunicación Audiovisual y Multimedia (Universidad Casa Grande).

Estudia una maestría Fotografía y Sociedad de América Latina (Universidad de las Artes).