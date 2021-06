¡Cuidado con el insomnio pos-Covid!

A Mario Alejandro, un joven emprendedor guayaquileño, todo le iba de perlas: Tenía novia y se iba a casar en 2020, y su emprendimiento de elaboración y venta de calzado para damas cada vez se expandía más. Hasta que llegó la pandemia. Desde entonces, los confinamientos y restricciones a las actividades empezaron a bajar notablemente sus ventas y, por ende, a mermar notablemente sus ingresos. Incluso debió cerrar su almacén que tenía en el centro de Guayaquil, cerca de la bahía, y mudarse a un local más pequeño en el norte, el cual también estuvo a punto de cerrarlo en octubre.

Lo que comes podría ser la causa de tu insomnio Leer más

Hoy, quince meses después de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país, Mario está recobrando al fin su anterior ritmo de trabajo y sus clientes, además ya tiene nueva fecha para su boda, que había sido suspendida por falta de dinero y las restricciones a las fiestas. Lo único que no logra recobrar este emprendedor es el sueño.

"Doy vueltas en mi cuarto y en mi cama. No puedo dormir pensando en que me puede dar Covid-19 o que los futuros confinamientos me vuelvan a golpear el negocio. Y cuando me duermo enseguida, me despierto a cualquier hora de la madrugada y ya no vuelvo a conciliar el sueño", explica.

Luego confiesa que no ha acudido a un médico porque no cree "que sea para tanto". Piensa que lo suyo es pasajero, a pesar de que tiene más de un año con el problema.

El insomnio o la dificultad para conciliar el sueño es una de las afectaciones que está aquejando a muchos ecuatorianos y muchos casos son atribuidos al coronavirus en forma directa e indirecta. Especialistas como el neurólogo Francisco Corredores, consideran que a ocho de cada diez personas que se han contagiado del virus (con síntomas y asintomáticos), sufren del trastorno del sueño.

En esta cifra no está incluido Mario, pues no se ha contagiado de la enfermedad, por lo que, como muchas personas, él se pregunta a diario "¿Por qué a mí?".

BUSCAR EL ORIGEN DEL SÍNTOMA

La psiquiatra, Julieta Sagnay, afirma que el insomnio suele ser una alerta de otras enfermedades que puede padecer la persona, por lo que recomienda que antes de tratar este síntoma.

"Hay que buscar el origen del síntoma y diferenciar si esa persona solo tiene malos hábitos del sueño (por ejemplo usar el celular hasta muy tarde), o si está sufriendo algún trastorno ansioso". Julieta Sagnay, psiquiatra

Tener pensamientos repetitivos, obsesivos sobre ruina económica, alguna enfermedad o muertes pueden quitarle el sueño a cualquiera, concluye esta especialista en salud mental, por lo que recomienda acudir al psiquiatra cuanto antes.

Sagnay vaticina que dentro de pocos años los libros de ciencia hablarán de un síndrome poscovid que se está observando comúnmente dentro de los pacientes que han sufrido coronavirus o los que tienen miedo de tenerlo.

Valeriana, un calmante natural Leer más

Por eso es necesario -dice-, tener una buena evaluación y un diagnóstico, aunque en nuestro país, por no ser etiquetados como locos, la gente sigue rehuyendo al psiquiatra y al psicólogo, lo que hace que su problema se vuelva "crónico".

DISFUNCIÓN HIPOTALÁMICA

El doctor Corredores, especialista en sueño, afirma que toda esta incertidumbre que se está viviendo por la pandemia desde hace más de un año hace que las personas entren en pánico.

Agrega que al insomnio llamado post-CV2 también se le denomina insomnio psicofisiológico "porque no es consecuencia de una enfermedad o por el uso de fármacos".

"Actualmente -precisa-, en la consultas lo que más existe es lo que yo llamo el deterioro o la disfunción hipotalámica. El hipotálamo es un centro que gobierna, que regula el sistema neurovegetativo, que es el que se encarga de la función de los órganos, y dentro de estas regulaciones también viene la alteración del sueño".

El nombre propio del insomnio post-CV2 se lo denomina Psicofisiológico requiere en su traatamiento seguir lo que se llama higiene del sueño, complementado por terapia conductual por un psicólogo Francisco Corredores, neurólogo

Sin embargo, este médico, quien fue director provincial de Salud del Guayas, recuerda que hay dos tipos de insomnios: el de inicio, que impide dormirnos hasta horas después de acostarnos; y el insomnio transitorio, que es cuando se interrumpe el sueño, en la madrugada.

ALONDRAS Y BÚHOS

"También depende de qué somos nosotros genéticamente. Científicamente la gente se divide en 'alondras' y 'búhos', las alondras son las personas que duermen a las ocho o nueve de la noche y se levantan a las 5 de la mañana como esas aves, mientras que los búhos son los que duermen a la media noche y les cuesta levantarse temprano".

En otras palabras, si somos personas que funcionamos mejor por la mañana, tenemos un reloj biológico un poco más rápido. Si por el contrario, somos personas de tardes, tenemos un reloj biológico que va más lento.

Científicos de la Universidad Lieja en Bélgica, han comprobado recientemente que la pandemia está alterando el sueño de las personas en todo el mundo. Lo atribuyen a los confinamientos con todo lo que ello implica, hasta el exceso de las videoconferencias, que son parte del teletrabajo, que está muy de moda y que obliga a combinar las tareas domésticas con las profesionales. La investigadora también apunta al incremento de las horas de uso de los dispositivos tecnológicos.

Al respecto, Sagnay y Corredores señalan que el problema que existe en la actualidad es el uso excesivo y hasta en las noches, de computadores y teléfonos celulares, que aunque en menor grado que el sol emiten rayos de luz ultravioleta que afectan a la hora de dormir.

Corredores explica que el sueño es más o menos un balance entre dos hormonas: una que es estimulada por el sol, llamada orexina; y la otra cuando ya se va el sol, denominada melatonina.

Los suicidios en Ecuador han aumentado desde el inicio de la pandemia Leer más

"Ya desde las 5 de la mañana que aparece el sol cae sobre nuestro hipotálamo y este empieza a producir orexina y es la que nos mantiene despiertos; y cuando ya pasa el sol a final de la tarde empieza a crecer la melatonina, que es la que nos hace dormir en las noches. Entonces cuando hay desbalance entre orexina y melatonina puede provocarse el insomnio", explica el profesional.

CÓMO EVITAR O COMBATIR EL INSOMNIO

Los especialistas entrevistados por EXPRESO te dan importantes 'recetas' para que puedas dormir como un lirón y también, de ser tu caso, para curarte la incapacidad para caer en los brazos de Morfeo.

Evita los aparatos tecnológicos en las noches

Tú mismo debes ayudarte evitando el uso de computadoras y el celular en las noches, salvo para algo muy necesario. Después de las 6 de la tarde debes evitar todo contacto con luz ultravioleta que emanan estos aparatos tecnológicos, incluido los televisores.

Apela a productos naturales

Un vaso de leche en las noches, una infusión de valeriana y otra bebidas y alimentos es lo que aconsejan siempre las abuelas. No las tomes en broma. Los mismos psiquiatras señalan que para los malos hábitos del sueño cualquier producto natural funciona.

Acude al especialista

Si el no poder pegar un ojo ya te dura mas de dos semanas y se acompaña de ansiedad, depresión, acude al especialista (psiquiatra) para ser evaluado y tratado. La sicología viene como complemento cuando la persona ya está estabilizada. También se recomienda como tratamiento hacer una "higiene del sueño", que debe ser complementado por terapia conductual por parte de un psicólogo.

No te automediques

No busques calmantes o cualquier tipo de pastillas para dormir sin ante ir al especialista. Esas drogas pueden crearte una adicción.