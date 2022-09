Conozca el beneficio del uso de aditivos

No hay bolsillo que aguante. Son muchos los propietarios de automotores que ante el incremento constante de la gasolina súper han considerado el cambio de la misma hacia la ecopaís o eco plus. Aunque si bien es cierto que los expertos recomiendan que en su vehículo se debe usar el tipo de combustible para el que fue diseñado, la realidad es que las familias ecuatorianas no se dan abasto para cubrir este rubro y buscan alternativas para que el gasto cause menos impacto a la economía de sus hogares.

Desde mezclar gasolina, cambiar abruptamente y hasta el añadir aditivos son algunas de las opciones a las que se recurren. Y justamente esta última opción es una de las más utilizadas, pero ¿qué realmente son los aditivos? ¿cómo funcionan?

Antes de hablar de aditivos se debe comprender lo que es el famoso octanaje. Es una escala con la que se mide la calidad de la gasolina, a mayor número de octanos mayor es la resistencia de detonación en el combustible, es decir, la combustión que se produce en el cilindro del auto es mucho más suave y produce menos emisiones. La gasolina súper tiene 92 octanos mientras que la ecopaís 85 y la ecoplús 89.

Cuando se usa gasolina con poco octanaje, su carro puede experimentar consecuencias como: un menor desempeño, pérdida de potencia, riesgo de futuros problemas en el control de emisiones, daños en el catalizador cascabeleo del motor.

De acuerdo con Darwin Tierra, ingeniero con experiencia en el sector automotor, los aditivos son un compuesto, que pueden ser adquiridos en gasolineras o en supermercados, se los usa para compensar ese bajo nivel de octanaje en las personas que deseen migrar de la gasolina súper hasta en 2 o 3 octanos. También pueden ser usados para la limpieza del sistema de inyectores o mejorar la combustión.

El proceso de cambio de combustible debe ser poco a poco para que el motor asimile la diferencia de las detonaciones que existen internamente, nunca mezcle las gasolinas, espere a que el tanque se vacíe primero.

En cuanto a la colocación del aditivo el experto aconseja:

Acuda a la gasolinera cuando su tanque esté casi vacío Coloque directamente el aditivo en el tanque de combustible. Vierta la nueva gasolina. La presión de la bobona hará que se mezcle. Realice este proceso en cada tanqueada, bajo recomendación previa de su mecánico.

Tenga en cuenta: mezclar gasolinas para promediar el octanaje de combustibles no funciona debido a los componentes y densidades de cada uno.

No olvide:

Consulte con su mecánico de confianza, recuerdo que cada vehículo tiene distintas necesidades

Realice revisiones constantes a su vehículo