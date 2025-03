Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace un llamado en defensa de la vida

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Programa de Vida y la Familia, junto a la Comisión Episcopal de Laicos, han emitido un comunicado en el marco del 25 de marzo, fecha en la que se celebra la Solemnidad de la Anunciación y el Día del Niño por Nacer. Esta jornada representa una ocasión para reafirmar el compromiso de la Iglesia Católica con la defensa de la vida desde su concepción y subrayar la importancia de proteger a los más indefensos.

En un mundo donde se promueven leyes que atentan contra la dignidad del no nacido, la Iglesia Católica proclama que cada vida es un don sagrado y una expresión del amor divino. Se enfatiza que la interrupción del embarazo no es un derecho ni una solución a los problemas, sino una negación del valor intrínseco de toda vida humana. La enseñanza de la Iglesia sostiene que toda persona es conocida y amada por Dios desde antes.

El comunicado expresa que la Iglesia también reconoce el dolor de las mujeres que enfrentan situaciones difíciles y reitera su compromiso de acompañarlas con comprensión, oración y apoyo. Como madre, la Iglesia no solo defiende la vida, sino que también ofrece esperanza y misericordia a quienes han pasado situaciones difíciles, recordándoles que no hay pecado que Dios no pueda perdonar.

Con motivo de esta celebración, la Iglesia invita a los fieles a unirse en oración y ofrecer pequeños sacrificios por los niños por nacer y sus familias. Cada acto de amor y misericordia contribuye a la defensa de la vida y a la realización del plan divino.

En un tiempo donde la dignidad del ser humano es puesta en cuestión, la Iglesia reafirma su compromiso inquebrantable con la vida y la esperanza, confiando en que Dios brinda siempre nuevas oportunidades para el perdón y la renovación.

Invitación a peregrinación

En ese mismo anhelo, el martes 25 de marzo, la Diócesis de Daule a organizado una peregrinación en favor de la vida humana. La invitación está hecha por monseñor Cristóbal Kudlawiec, obispo de la diócesis.

Se caminará en defense de la vida como “peregrinos de la esperanza”, utilizando el lema de este Año Jubilar proclamado por el Papa Francisco. La salida se realizará a las 15:00 en la Parroquia Santa Clara de Asís (Daule) hasta la Catedral Señor de los Milagros (Templo Jubilar). A las 16:00 se hará adoración eucarística y habrá sacerdotes escuchando confesiones. Por último, se celebrará la eucaristía a las 17:00.

La caminata saldrá encabezada por el obispo, en compañía de los sacerdotes, pastoral juvenil de Daule y feligreses. Además, irá precedida por la cruz peregrina del jubileo.

