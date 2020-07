Concierto de saxofón para animar desde los balcones

Necesitaban sentir esos aplausos que desde que comenzó la pandemia se habían vuelto ausentes. Los emoticones y los gifs habían reemplazado las ovaciones reales en momentos en que las presentaciones se volvieron virtuales. La pintora y productora cultural Patricia León Guerrero y el músico Luis Silva, querían que los artistas volvieran a tener contacto con el público e idearon una manera de hacerlo una vez que las medidas se relajaron un poco.

Pensaron hacer algo diferente, evitando riesgos. ¿Y qué tal si organizaban un concierto de saxofón desde el balcón? La idea los motivó. Se mantendría el distanciamiento y los músicos podrían sentir ese contacto que tanto necesitan. Lo harán con las personas que este jueves 30 de julio de 2020, desde las 17:00, transiten frente a la Casa de Arte Ciudad Cacao Guayaquil, en la avenida 9 de Octubre y García Moreno.

Es la forma en que darán vida a ‘Amor a Guayaquil y a la calle’, un concierto de casi dos horas a ritmo de saxofón. Habrá jazz, latin jazz, bossa jazz, además de baladas, pasillos y boleros. Temas como My way, I feel Good, St Louis Blues, Fly me to the moon, El aguacate y Nuestro juramento serán parte del repertorio, cuenta Luis Silva, director de la Academia Preludio, quien afina los detalles de esta jornada musical con ocho músicos, entre estudiantes y egresados.

Emilio Cortez ensaya para la presentación que juntará a artistas con música variada. Cortesía

Emilio Cortez abrirá el programa. Luego vendrán Marcelo Noriega, Priscila Pérez, Javier Villacís, Alfonso Oramas y Juan Pablo Andrade. Será una presentación musical especial en la que también intervendrán Sebastián Albán y Luis David Reinoso, acompañados por Medardo Ángel Silva en la batería.

En los tres balcones se ubicarán los artistas presentándose por turnos. Habrá un momento en que cinco de ellos se juntarán en una interpretación, pero manteniendo el distanciamiento social. Será una manera de animar a Guayaquil en los tiempos difíciles en el que se conmemora su fundación, dice Patricia León. Espera que esos balcones se conviertan en los nuevos sitios de encuentro de los artistas con la ciudad.

Patricia León y Luis Silva ultimaban los detalles de la jornada musical de este jueves. Cortesía

La trasmisión

Aunque la idea del concierto es que sea presencial, habrá también una transmisión en vivo para quienes no puedan asistir. Será desde el Facebook de Patricia León.