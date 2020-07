Coco Crespo: deslumbrada ante la vida

Fue la primera ecuatoriana en salir en la Revista SoHo Colombia y Ecuador. En ese entonces, despuntaba en su carrera como relacionadora pública. De eso hace 16 años. Hoy, sin rastro de maquillaje y un vaso de agua que bebe intermitentemente, Coco se destapa, pero de otra manera: compartiendo quién es, sin vanidad alguna, con transparencia y sencillez. Lo que se ve es lo que tiene y eso le basta y hace feliz.

Hace cuatro años su vida dio un giro de 180 grados al decidir empezar desde cero tras la separación de su esposo: “Me casé y tuve un hijo maravilloso que hoy tiene 10 años y por quien tomé un nuevo rumbo. Él es mi mayor satisfacción y orgullo. Pero mi autoestima estaba por el suelo y tuve que trabajar mucho en mí misma para salir adelante”.

El camino fue un despertar que la movió a enfocarse en un estilo de vida sano y pleno que le ha traído grandes satisfacciones. Aprendió que todos tenemos el poder de diseñar nuestra propia vida, sin dejarnos vencer, pero para ello, hay que trabajar y actuar, afirma.

En la pantalla internacional

Dedicada y trabajadora, dirige una empresa organizadora de eventos en la que, al mismo tiempo, edita y produce la Revista Summer: “Me encanta mi trabajo, soy comunicadora desde siempre y he organizado con mi empresa muchísimos eventos internacionales como congresos o seminarios. Y mi revista, que la tengo varios años, será digital próximamente. Espero que nos vaya bien”.

Hace 8 meses, inesperadamente recibió una llamada, la invitaban a participar en un programa en Telemundo (Miami), para que dirija un segmento propio: ‘Be healthy con Coco Crespo’, en ‘360 grados de fe’: “Este espacio llegó a mi vida en el mejor momento. Me gusta muchísimo lo que estoy haciendo. Además, mi segmento me define porque trata de forma global todo lo referente a mente, espíritu y cuerpo. He tenido buena crítica y la aprobación de la audiencia que nos sigue”.

Espontánea y de mente positiva, piensa que puede inspirar cambios en las personas a través del ejemplo y llegar a la conciencia de alguien para encontrar la paz interior. “Todos tenemos un propósito en la vida y debemos encontrarlo para llegar a cumplirlo”.

Alimentación para el alma

Experta en nutrición holística, la presentadora aprendió cocina con su abuela cuando era niña, bajo el lema ‘Del comer está el vivir’, como siempre repetía. Con esa base, cocina ‘a la antigua’, con recetas que ha implementado con su toque particular y saludable: “En mi casa no consumimos azúcar, sal, trigo y alimentos procesados. Cuando fui madre mi mundo cambió, me cuestioné todo, decidí una alimentación consciente, con productos naturales, orgánicos. Cada alimento tiene un propósito y un beneficio. En mi programa, entre otras cosas, doy tips y consejos para alimentarse saludablemente y rico”.

De forma paralela, en su segmento televisivo, da pautas para estar y sentirse bien de forma global. Practica el yoga hace 8 años y la meditación es algo que, afirma, le ayuda a canalizar emociones de manera efectiva. A la vez, Coco considera que el contacto con la naturaleza es importante y practica otros deportes que generan actividad física como pilates, gimnasia o pesas.

Un outfit para cada ocasión

La empresaria incursionó en el diseño con una línea de carteras hechas en Ecuador por artesanos locales. Y aunque ya no las produce, la moda es algo que le apasiona.

“En este nuevo proceso de vida, empiezo a replantear muchas cosas y, entre ellas, la moda. Pienso que soy más consciente a la hora de elegir una pieza. Me gusta la moda sostenible, amo los tejidos y fibras naturales, además prefiero piezas únicas a prendas en serie”.

Con un estilo juvenil, busca verse distinguida y elegante en ocasiones más formales. Le encanta ponerse un vestido con chaqueta de cuero y botines. “Como buena guayaca, aunque he vivido muchos años en Quito, cualquier ocasión es especial. Tengo un outfit para cada hora. Me gusta vestirme bien y producirme”.

Considera que existen piezas que marcan la diferencia como un buen bolso, buenas gafas y unos zapatos impecables.

Prev Next El ejercicio al aire libre, confiesa, es uno de sus secretos. Cortesía.

Lleva una alimentación sana que se compagina perfectamente con su estilo de vida. Cortesía.

Su hijo Cayetano es su inspiración y el motor que la ayuda a ver la vida con ojos de amor. Cortesía.

Cara a cara

Un libro: ‘El poder está dentro de ti’, de Louise L.Hay.

Su mejor viaje: “He tenido la suerte de viajar por el mundo y conocer muchas culturas y sitios maravillosos, los llevo en mis recuerdos como un tesoro. Puedo mencionar dos lugares privilegiados que amo por su belleza natural y me siento feliz: Galápagos y la Polinesia Francesa”.

Su peor defecto: “Estoy viviendo mi mejor momento, decidí despertar y vivir el presente a plenitud a conciencia, y eso conlleva a aceptarme con defectos, porque me valoro, me amo y me acepto tal y como soy”.

Su mayor virtud: “Soy una persona pacífica y entregada”.

El mejor regalo: “Mi hijo Cayetano”.

Su mayor logro: Combinar mi actividad profesional, y el ser 100 % madre.

¿Su vida es como la pensó? “¡Sí, soy mi mejor versión! Y me dejo deslumbrar por esta maravillosa experiencia terrenal, ¡la vida!”.

Su rutina de belleza

* Jugos verdes o detox en ayunas y beber mucha agua.

* Limpieza del rostro imprescindible, día y noche.

* Tomar sol y vitamina D para asimilar todos los nutrientes ingeridos de la alimentación.

* Dormir 8 horas y tener actitud positiva.