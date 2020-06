Karol Noboa, 100 % real

Entrada la noche, con ostras y un suave vino alemán, Karol se siente cómoda contando su vida. Luce una delicada joya de Van Cleef & Arpels, pero llama la atención otra pieza que la complementa: “Me encantan las joyas pero no como antes, me dieron mucho dolor en el pasado. Como ves, ahora también uso bambalina fina y me encanta, como esta águila que me costó 60 dólares”.

Junto a ella está Juan José Salgado, su pareja. Su relación es sólida, construida a base de respeto y confianza. Juntos han superado difíciles pruebas, intentando ser padres durante los últimos cuatro años. “Lo más difícil de sobrellevar ha sido la pérdida de mi bebé cuando tenía cuatro meses de embarazo y, a partir de una mala práctica médica, tantos años intentando ser madre, es un desgaste físico, emocional, económico... Juan José, la familia y mi trabajo me ayudan a sobrellevarlo. Ahora lo cuento abiertamente y comparto esta dura experiencia con mi audiencia y mis seguidores. Haber empezado mis tratamientos de fertilidad a la par de mi programa de radio, luego de siete años de ausencia en medios, me ayudó mucho. Me gustaría ser madre, pero si no se da, estoy lista a aceptarlo”, confiesa.

Transgresora por principio

Su dinámico ritmo de vida converge en varias aristas que revelan su pasión por la comunicación, oficio que la atrapó desde los 15 años, al mando del micrófono, con una vocación marcada que la ha llevado a saborear el éxito a lo largo de 25 años de carrera.

Fresca y natural, la edad no es un punto de discusión. No le gusta que la encasillen. Pero ha logrado la madurez con un brillo fuera de lo común y una sobrada belleza. “Creo que mis genes ayudan”, dice. Y tiene razón, pues todo en ella se dispara por doble partida.

De padre esmeraldeño y madre lojana, su formación ‘fuera de lo común’ devino en quién es, marcando siempre una distinción. “Mis padres no quisieron imponernos una religión y nos enseñaron las distintas creencias que existen. A la final creo en Dios y eso está bien. Nos enviaron a Estados Unidos cuando tenía 12 años para aprender inglés y nos quedamos varios años”.

Frontal, directa, Karol se expresa con soltura y dominio de lenguaje, así demuestra que la experiencia cuenta, y mucho. Su notable trayectoria por la televisión y la radio la ubican entre los personajes más consolidados del medio, ganándose el respeto de una audiencia leal que la sigue día a día, compartiendo su vida y secretos: “¡Finalmente me solté! Ahora muestro quién soy en realidad, sin vergüenza”. Y la aceptación excedió las expectativas.

“Soy contadora de historias. Lo hago a diario, y eso hace que la gente se identifique con mi programa de radio y redes. Estoy segura de que todo lo que he vivido ha sido para compartir o si no, no habría valido la pena”.

Desde su talk show ‘El mundo de cabeza’ -que va por su quinto año-, aborda contenidos diversos, muchas veces encendidos, con el objetivo de sumar conocimientos y criterios a su público. Por eso se considera una transgresora pero, enfatiza, con respeto a la audiencia: “No se puede hacer radio sin un buen contenido. Existe mucha improvisación con la excusa de ser ‘naturales’, y eso es una falta de respeto al público oyente. Para hacer radio se necesita educar la voz, tener un lenguaje apropiado, conocimientos y ser comunicador”.

Prev Next De padre esmeraldeño y madre lojana, Karol recibió una educación basada en la libertad de pensamiento. Cortesía.

Describe su estilo como 'sexy', y confiesa que no es amante de la ropa muy ajustada. Cortesía.

Más de 117 mil seguidores en sus redes están pendientes de sus comentarios y consejos. Cortesía.

Desafíos

Su camino ha estado lleno de hermosas aventuras y grandes retos, cuenta. Sin embargo, también han habido sombras y baches que ha sorteado con valentía.

Estuvo 7 años alejada de los medios, enfrentando deudas y el desempleo. Pero muy fuerte y determinada, saldó cuentas y Christian del Alcázar confió en su talento y profesionalismo, dándole el espacio que ha conquistado al país en la radio.

Al mismo tiempo, se siente contenta ofreciendo conferencias motivacionales, llenando auditorios con más de 800 personas a las que puede cambiar la vida. “... Ser inspiración es halagador, pero en realidad son ellas las que me han inspirado y me comprometen a seguir creciendo dando lo mejor de mí”.

Glamorosa y natural

Karol ha forjado una imagen fresca a la que dedica tiempo. Confiesa que se ha realizado cirugías estéticas de la nariz -que no resultó como esperaba- y del busto. Los últimos años se practica procedimientos faciales no invasivos que mantienen su piel brillante y lozana. Se ejercita a diario en el gimnasio y, madrugadora, trota con su fiel compañera Lola, adoptaba con mucho amor, “es como mi hija”, dice.

En cuanto a su estilo, afirma que es elegante y sexy a la vez. No le gusta la ropa muy ceñida y viste de acuerdo a su edad. Suele por Pinterest “para ampliar opciones, y de ahí surgen ideas diferentes e interesantes”.

Más de 117 mil seguidores en las redes disfrutan de sus tendencias: “Soy muy crítica con mi trabajo y me veo un montón de defectos, pero Juan José me da seguridad al verme siempre hermosa. Soy auténtica, real. Y aunque suene muy vanidoso, creo que cuido mucho la estética en mis redes, que no haya ruidos visuales y que exista armonía para que se vea mi esencia en cada foto e historia”.

Cara a Cara

¿Sus libros favoritos? Biografías y Ramtha El libro Blanco.

¿Su mayor placer? Viajar.

¿Su peor pecado? ¡Comer tocino cuatro días a la semana! (risas).

¿Cuál considera es el mejor premio? La familia que tocó y la familia que escogí.

¿Celosa? Para nada.

¿Qué no volvería a hacer? Herir a las personas que amo, sin intención.

.¿Qué parte de usted no le gusta? Mi nariz. Es muy pequeña para mi cara, y eso que es cirugía.

¿El momento más feliz de su vida? Luego de la operación de cerebro de mi papi, salió súper bien.

¿Qué le falta por vivir? Mucho.

¿Tiene miedo a envejecer? No, para nada. Solo quisiera envejecer lúcida.

Así es

- Dirige y produce ‘El mundo de cabeza’ en FM Mundo.

- Condujo ‘Video show’ en Ecuavisa y participó en programas como ‘Está clarito’ y ‘Así somos’.

- Condujo y dirigió ‘Las dueñas del circo’ en la extinta radio La Mega,

- Fue jurado durante dos temporadas de ‘Yo me llamo’, en Teleamazonas.

- Es dueña de una línea de camisetas juveniles para mujeres: Trend by Karol Noboa.