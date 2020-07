Claudia Schiess, miss Ecuador 2011: “Fui discriminada por ser blanca, rubia y tener ojos verdes”

En el año 2011, Claudia Schiess fue proclamada como la nueva Miss Ecuador, tras el certamen de belleza más grande del país. Era la representante de la provincia de Galápagos y se llevó la corona por la que competían 19 candidatas.

Su nombre completo es Claudia Elena Schiess Fretz, ecuatoriana, con ascendencia suiza y alemana. Su belleza física, en la que se imponen sus ojos verdes, cabellos rubios y su piel blanca, impactó a la mayoría de la audiencia que la apoyó como representante soberana. No obstante, por esas mismas características, también fue criticada.

Guayaquil, la ciudad más discriminatoria de Ecuador Leer más

Hubo personas, del medio del espectáculo, que se atrevieron a criticar su apariencia. Aludían a su aspecto, aseguraban que no representaba la belleza ecuatoriana. Los comentarios de ese corte encasillaban la gracia física de la mujer nacional en una sola figura: piel canela, cabello castaño o negro y ojos oscuros, como una mujer mestiza. Se olvidaban así de la figura femenina de las minorías del país.

Después del estallido social en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un policía blanco, en mayo pasado, que reabrió la herida del racismo y provocó olas de protestas en varias partes del mundo, EXPRESO conversa en esta ocasión, con Claudia Schiess, nueve años después de su reinado, sobre la discriminación que vivió por ser blanca.

La gente tiende a pensar que los actos de racismo, al menos en un país como Ecuador, solo son para los negros, indígenas o cholos. Tú, una mujer blanca, ¿te sentiste discriminada?

Segundo Castillo sobre el racismo: “Hay discriminación, pero también hay más conciencia” Leer más

Por supuesto que sí. Cuando fui electa, varias personas no querían aceptarme como reina de Ecuador por ser blanca, por mi apariencia. Incluso presentadores de televisión y periodistas de diarios se refirieron a mí como una belleza que no encajaba en el estereotipo de la reina de Ecuador.

¿Qué tanto te afectó escuchar aquello?

Fue difícil porque yo soy ecuatoriana y amo a mi país, que es maravilloso, y por eso lo he representado siempre con el mayor respeto y excelencia que se merece. Fue difícil que no todos lo reconocieran. Pero comprendo que haya personas a las que le han implantado esa idea de que las personas somos lo que se ve. Sin embargo, ninguna de esas críticas impidieron que yo me desempeñe como lo hice, porque la cantidad que me discriminó nunca fue mayor a la que me apoyó. La gente dice “tú que eres blanca, rubia y ojos verdes, ¿quién te va a discriminar?”, pero sí pasó.

¿Cómo lidiaste con las criticas?

A mí me criaron en casa con el pensamiento de que todos somos iguales. Y a lo largo de mi vida yo he ido reafirmando, en mi proceso espiritual, de que todos los seres humanos somos más espirituales y energía de lo que somos físicamente. Es tonto fijarse en una persona solo por cómo se ve. Por su color de piel, si es bajito, flaquito, gordito, alta o lo que sea, si lo que realmente mueve a ese cuerpo es su espíritu y lo que logra hacer o crear.

Mae Montaño: "Muchos dicen que no son racistas hasta que sus hijos se relacionan con un negro" Leer más

Estoy segura de que ahora, nueve años después, la gente ha generado más conciencia. Y la gente que se refirió a mí por mi etnia, seguramente se han replanteado lo que dijeron, se han dado cuenta de que estaban equivocados y que me estaban discriminado

¿Crees que la belleza está generalizada en este país?

Generalizar la belleza en un mundo tan globalizado, de un solo prototipo, es absurdo, porque en todos los países hay migrantes. Entonces, por ejemplo, ¿una estadounidense no puede representar a su país en un certamen de cualquier índole, porque su padre es ecuatoriano o porque sus rasgos son ecuatorianos? Son pensamientos limitados, porque no comprendemos lo que significa la globalización y la migración. Yo soy hija de una migrante que llegó a Ecuador hace 30 años y eso a la final también la hace ecuatoriana a ella. Sin embargo, creo que la gente está tomando cada vez más conciencia.

¿Esta toma de conciencia la atribuyes a algo específico?

Creo que la gente ve todo de manera distinta por los acontecimientos que se han dado (como el de la muerte de George Floyd), que nos han abierto los ojos y nos han hecho ver escenario no solo con la minoría, sino también con la inmigración, donde también hay discriminación.

Olmedo Quimbita: "El arte me salvó de la discriminación" Leer más

En pleno 2020 y pese a las innumerables campañas en el mundo, se siguen presentado casos de racismo y discriminación. ¿Qué crees que nos está fallando dentro del sistema?

Nos han querido implantar esa idea de que somos diferentes por nuestro color de piel o por cómo nos vemos, solamente para limitarnos. Para que pensemos que porque nos vemos de una manera no podemos lograr nuestros objetivos o tenemos que estar enfrascados en un solo tipo de profesión o de vida y no podamos alcanzar la mejoría. Esto tiene que ver con la educación y lo que se nos enseña en casa.

Es como si yo le dijera a mi hija, por ejemplo, que como ella se ve como una doctora, solo debe ser doctora y ella creerá siempre que solo puede ser doctora y no se dará cuenta que puede alcanzar un sinfín de profesiones o actividades. Hay que romper las cadenas de estos conceptos falsos.

Miss Ecuador 2011 y Miss Continentes Unidos del mismo añor. Actualmente vive en Guayaquil. ARCHIVOS/EXPRESO

¿Con qué extintor crees que podemos apagar la llama del racismo y romper esos conceptos implantados por la misma sociedad?

La educación por un lado, la empatía por otro. El apoyo de la familia es fundamental y de su comunidad también, porque quizá mucha gente lo vive en silencio o en la indefensión o incluso de manera poco visible. Tenemos que comprender que el físico no hace la persona, hay otras cualidades por resaltar que no se ven, como la inteligencia, la forma de comunicarnos, el arte que hacemos. Nosotros somos seres espirituales y es absurdo fijarnos en una persona por cómo se ve y no en su capacidad y grandeza como ser espiritual y energético que es lo que realmente mueve todo en este universo físico.

Naomi Campbell sigue siendo objeto de discriminación por su color de piel Leer más

Hay que ser más cociente, replantearse un montón de ideas que teníamos instauradas culturalmente. Está cultura está empezando a cambiar, es un proceso en el que no debemos bajar los brazos y a futuro se notará un cambio porque vienen las nuevas generaciones que son más conscientes, que creen en la igualdad

Hablas mucho de la espiritualidad. ¿Recomiendas esa vía para romper estos conceptos falsos de los que hablamos?

(Sonríe) Me ha tomado muchos años de estudio, por el mejoramiento personal. Nutro mi alma leyendo. Todas las personas en algún momento queremos encontrar un camino espiritual o religioso que vienen de la misma base, de un ser supremo, y cuando lo buscamos nos damos cuenta de que somos energía más que físico y entendemos que cuando tenemos deseo de crear o solucionar algo, lo conseguimos. Pero esto no pasa mientras seguimos un statu quo. Pasa cuando sucede algo como ahora (con el coronavirus), cuando su mundo se derrumba y lo que creíamos normal ha desaparecido y nos planteamos ¿cómo me levanto? ¿cómo me adapto? ¿cómo puedo mejorar? Entonces escoges un camino espiritual y recién puedes ver más allá de los visible.

Claudia es ingeniera comercial, comunicadora y empresaria. En 2011, ganó el certamen Miss Continentes Unidos, representando a Ecuador. Fue la primera ecuatoriana en ganar la corona de ese evento.