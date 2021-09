Nos encontramos en el mismísimo escenario donde, una semana atrás, una pareja espectacular, el empresario ecuatoriano Juan David Borrero y la supermodelo estadounidense Jasmine Tookes, protagonizó lo que sin duda fue la boda del año y donde el ojo público fue apabullante.

Llueve y la Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico, se resiste a parar. La leyenda de Cantuña hace honor a este emblemático rincón patrimonial, mudo testigo de este evento que alcanzó un alto eco internacional, no solo por los novios sino por la ‘wedding planner’, que fue tendencia en las redes (y en varios medios de comunicación) y provocó un debate a gran escala.

Relajada, puntual y meticulosa, llega al Hotel Casa Gangotena bien acompañada y equipada con todo lo necesario para la producción (vestuario, accesorios, peinadora y más). Han pasado dos días del evento y Carolina luce serena, aunque el cansancio es evidente. Tiene los ojos irritados, dice, por una alergia a la pantalla. Sin gesto alguno de vanidad, se deja asesorar y colabora fácilmente para que las fotos salgan bien.

Post-tsunami

El tema de la boda trascendió no solo por quiénes eran los novios, sino por las peticiones que Carolina hizo al Cabildo de “retirar a los indigentes” de la Plaza de San Francisco durante el evento. La reacción pública fue estridente, aunque la mayoría acabó respaldando su gestión.

“Mi trabajo como planificadora de bodas es exigente, impecable y perfeccionista. Ese es el sello de lo que hago. Los requerimientos que se hicieron son básicos al considerar que la Plaza de San Francisco de Quito no solo es Patrimonio de la ciudad sino también Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este caso hay que comprometer a las autoridades competentes para velar por su cuidado, mantenimiento, limpieza, imagen y reubicación de personas vulnerables. No hice nada diferente a lo que he hecho antes en eventos de gran envergadura todos estos años. Nuestro papel (como evento privado) fue limpiar fachadas, pagar a los vendedores ambulantes que se podían ver afectados por el cierre de la plaza y velar por la seguridad de los invitados”.

Al final del día todo resultó como estaba planificado y Carolina se muestra feliz y satisfecha del trabajo cumplido, lista a seguir adelante con más proyectos y eventos, con la experiencia que la precede.

Un vistazo a su recorrido

Hija de floristas, administradora de empresas y organizadora de bodas, Carolina Muzo tiene 45 años, es casada y no tiene hijos. Es una mujer disciplinada, que sabe trabajar a presión sin perder el control, cueste lo que cueste. En su oficio, afirma, es la única que debe mantener la cordura hasta el último segundo. Sus padres son propietarios de una tradicional floristería en Quito, La Orquídea, presente por más de cinco décadas, por lo que siempre estuvo relacionada con eventos y bodas.

En el año 2007 fue a un curso de organización de grandes eventos en el Botanical Garden de Nueva York y ahí conoció a un ‘wedding planner’ que la alentó en el oficio. “En Ecuador no existía esa profesión y la vi como un potencial de desarrollo. Desde entonces no he parado de entrenarme, de participar en eventos internacionales, seminarios y cursos por más de una década”.

En ese lapso, Carolina ha llevado a cabo 760 bodas, de las cuales 350 fueron destino Romance en Ecuador, durante un proceso largo y complejo en el que debió trabajar y socializar el tema con todos los ministros de Turismo en 14 años, incluido el actual, para promover el país en ese rubro. “Con el ministro Enrique Ponce (del anterior Gobierno) logramos traer a la empresa más grande de bodas de destino del mundo y hacer un ‘fam trip’, en el que pudimos trazar los 24 lugares más románticos del Ecuador, ideales para celebrar bodas con la magia del país. Pero lamentablemente no hay los recursos necesarios. Esperamos que con el ministro Olsen podamos avanzar”.

Carolina añade que el país tiene todo para ser un ‘top destination wedding’, por lo que creó la primera ‘top operadora’ de bodas de destino del Ecuador, EWD Ecuador Wedding Destination, con el afán de impulsar este sector turístico que tiene el potencial de atraer de 4 a 6 mil bodas al año.

“Nosotros nos encargamos de toda la logística, desde los pasajes, estadía, tours, para que novios e invitados extranjeros celebren su boda ideal”.

Cara a cara

¿Cómo fue su matrimonio?

Fue en la playa, con 200 invitados. Me encanta que en muchos países nuestra decoración es inspiración para parejas de bodas en la playa.

¿Cómo se ve a sí misma?

Me veo como una persona tranquila, cero problemática y muy paciente.

¿Sus metas futuras?

Convertir al país en un destino de bodas. Escribir mi tercer libro y concluir un tercer proyecto y plan de negocio en el que estoy trabajando.

Para la boda Borrero Tookes, ¿cómo resultó usted la escogida ?

Mi trabajo durante muchos años se ha visto beneficiado por la buena experiencia que han tenido mis clientes, generalmente soy referida por ellos.

¿Cuánto tiempo tomó la planificación?

Un año.

¿En sus manos estuvo decidir sobre los proveedores de flores, catering, decoración y más?

Estos son temas que se estipulan dentro de la confidencialidad del contrato.

¿Cuánta gente estuvo involucrada en la organización de este evento?

Este tipo de datos e información son de manejo totalmente confidencial con mis clientes y están estipulados dentro del contrato.

¿Qué fue lo más complicado en la planificación?

Siempre trabajar con novios que viven lejos y no están presentes demanda ser muy específicos y cautos en todo para evitar errores.

Humildemente, ¿hubo exceso en el tema de los indigentes?

Yo he actuado desde mi parte profesional, con el afán de lograr bodas perfectas. Confío, creo y apuesto por Ecuador para lograrlo. Como ciudadana, estoy en todo el derecho de pedir al Municipio que cumpla su trabajo. La impavidez y la indiferencia son las que nos llevan al abismo.

¿Se ha dado tiempo para leer todo lo que se ha escrito sobre usted en los medios?

¡No! Trabajé sin parar y liquidar una boda es complejo. Pero he recibido cientos de mensajes de respaldo de Ecuador, Colombia, Bolivia y México y me enteré de que era topic trendy en ¡Twitter!

Sobre su oficio, ¿qué nuevas cosas ha aprendido ahora que el evento pasó?

No debo dejarme llevar por la premura del tiempo y debí ponerme al frente de la redacción del oficio que se publicó. Pero he ratificado que trabajar con calidad, honestidad, compromiso y amor por lo que hago trae su recompensa.

¿Qué nunca debe faltar en una boda?

¡El amor! Porque todo fluye. Es fácil trabajar para una pareja enamorada.

“Soy una convencida total de que el trabajo en equipo, sin egoísmo ni competencias desleales, buscando unir fuerzas, es la clave para hacer eventos exitosos e inolvidables”. Carolina Muzo

