Cantautor pide por la restauración de Guayaquil a través de la fe y la familia

El Puerto Principal es participe de distintos eventos que conectan a los ciudadanos con su fe. En el Auditorio de la Iglesia Casa de Fe, ubicado en el Km 19 ½, vía a la costa, se desarrolla la conferencia 'AdoraciónMásPoder', organizada por el cantante TitoS7 y la Fundación No Me Digas que No, que este año trae como invitado especial al reconocido cantante cristiano Danilo Montero, ganador de Premios Grammy en su género.

Valeria Constante, presidenta de la fundación y organizadora del evento, relata a EXPRESO sobre la importancia para Guayaquil de esta actividad. “Desde el año pasado comenzamos a soñar con esta conferencia que busca unir la adoración con algo más. Este año recordamos como en los tiempos bíblicos, la adoración, a través del poder de Dios confundía ejércitos y derribaba murallas. Hoy en día nuestra sociedad necesita luz para ordenar la familia, para ganar terreno en los distintos sectores, y ese es el motivo de un evento que se realiza por cuarto año consecutivo, y que siempre tiene un nuevo enfoque”, da a conocer.

Antes de la conferencia, el cantautor Danilo Montero y su esposa Gloriana se reunieron en una sesión privada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvares. Montero aseguró a este Diario, que “si se quiere sanar una sociedad enferma, debemos comenzar por el corazón del ser humano y su familia, y que estos conozcan de Dios, por eso esta visita fue especial”.

Junto al alcalde piden por la restauración de Guayaquil. Cortesía

“De aquí se desprenden los principios y valores. Dios es amor, paz, justicia y equidad. Solo abrazando esa idea viviríamos en sociedades mucho mejores. Alguien puede decir que es utópico, que la realidad es otra cosa, pero cuando pasamos de la idea a la vivencia, algo cambia”, asegura.

Gloriana Montero, conferencista, y escritora internacional también se refirió a EXPRESO sobre el mensaje que desea dejar a la urbe porteña. “Todos tenemos la capacidad de albergar violencia en nuestro corazón. En momentos de frustración, a veces nos sorprendemos de lo que somos capaces, de cómo nuestras palabras o acciones pueden herir, incluso a la propia familia. Es ahí donde la fe se convierte en un antídoto contra nuestra propia violencia, ayudándonos a manejar mejor la frustración.

"Jesús dijo: ‘Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso’. Cuando encontramos unos brazos cálidos que nos reciben, nuestro corazón descansa, y esto impacta nuestro entorno cercano. No llegamos con violencia a quienes están a nuestro alrededor, como nuestros hijos o nuestra pareja. Por eso creo que la comunidad de fe es vital, ya que nos calma y nos evita dañar a los que amamos. Honro a esta ciudad donde el Evangelio está vivo, con comunidades que trabajan por las familias. El poder que tenemos como hijos de Dios es levantarnos al cielo y decir: ‘Señor, que venga tu reino a la tierra, a mi casa, a mi corazón’”, alega.

Datos

“Guayaquil necesita comunidades de fe donde Dios sea una realidad palpable que impacte matrimonios, vidas, decisiones y empresas” Danilo Montero Cantautor cristiano

'AdoraciónMásPoder' es un evento que se desarrolla por cuarto año consecutivo con el fin de conectar a la sociedad guayaquileña con la fe cristiana Alrededor de dos mil personas se espera asistan a la Iglesia de Casa de Fe, donde a parte de la familia Montero, intervendrán otros exponentes nacionales de la música y la predicación.

