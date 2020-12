Un café y pinceladas para resistir el encierro

Todo empezó con un desayuno. Veintinueve artistas y gestores culturales se mostraron en cuarentena, por video, en la sala de su casa, en el taller o en la cocina. Unos tomaban café, otros té o un jugo mientras hablaban de cómo era crear en aislamiento social.

De ese desayuno nació ‘Arte en cuarentena/Producciones desde el encierro’, para que ellos, también por video, presentaran sus producciones en esos días difíciles.

Con el tiempo, los 29 participantes se convirtieron en 40 y al final quedó lista una exposición en 3D que acaba de ser presentada en redes.

María Elisa Flores Proaño, máster en crítica de arte, curadora y perito valuador certificada en Bellas Artes, fue quien dio vida a esta propuesta, en la que algunos querían transmitir paz en medio del encierro, otros mostraban su protesta por el estado caótico del mundo y algunos preferían alejarse de lo que estaba pasando.

Con experiencias, técnicas y estilos distintos, la muestra entró al interior de la vida de los creativos. Se presentó en un día un artista y una obra a través de un video y una fotografía, en un proyecto autogestionado a través de las redes sociales de Soy arte Ecuador.

Para ellos fue un tiempo de reflexión y reencuentro y para retomar obras que estaban pendientes. Para otros fueron momentos de angustia y desesperación plasmados en sus obras. “En algunas creaciones podemos ver la preocupación por la naturaleza, en otras una crítica política, varias con contenido explícito de la COVID-19, algunos paisajes, retratos, etc. Por ello, el recorrido obedece a una intuición visual donde las obras se han agrupado por similares características en cuanto a su estilo”, indica la gestora.

Cada artista contó sus experiencias. Katy Vivar confiesa que al comienzo del confinamiento se vio frustrada. “No entré a mi taller, no lo pisé por tres semanas, pero luego me empezó a hacer falta y comencé a buscar qué de nuevo podía hacer, pero resulta que no quería hacer nada nuevo sino retomar cosas que había dejado de lado”, cuenta. Allí fue cuando usó unas tintas y pinceles que le había regalado para crear ‘Evolución’.

Andrés Franco quiso reflejar en su trabajo el colapso de la civilización y el paso a una nueva era. Cortesía

Fernando Insúa redescubrió los libros de antropología en la cuarentena, lo que inspiró sus primeros trabajos. “Me hicieron reencontrar con ese estilo de usar un collage de diversas culturas antiguas para poder mostrar el rostro de la cuarentena”. Lo hizo con caras de pánico, congeladas en el tiempo, con muchos colores tribales. Cada uno contó su experiencia. Lo hicieron los ecuatorianos, los argentinos, los chilenos y los colombianos que participaron en la muestra.

Los trabajos

La exposición está disponible en el canal de YouTube Soyartecuador, en la cuenta de Instagram @soyartecuador y en el blog. La idea nació en abril pasado.