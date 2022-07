Es la personificación del menos es más en cada evento al que asiste. Apasionada de la moda, los colores vibrantes, los diseños sustentables y también de las piezas icónicas que elevan cualquier look.

Es Daniela Zea, la comunicadora audiovisual y diseñadora de moda cuyos looks atraen a las más estilosas. Pero eso no es lo único que la define. Disfruta superarse cada día, generando contenidos digitales para marcas y diseñando nuevas creaciones para la suya, Manifezto, en la cual resalta la mano de obra ecuatoriana.

Proviene de una familia de creativos, donde sus abuelos explayaban su pasión por la confección de indumentarias. Una herencia que la fue conjugando con su talento a la hora de armar estilismos.

“En los primeros años de la universidad, tuve compañeros que también les apasionaba la moda. Y nos juntamos para hacer sesiones de fotos con ropa de diseñadores. En ese tiempo las posteábamos en Tumblr”, relata y agrega que a la par también tenía un blog donde escribía sobre tendencias.

Su conexión con el mundo fashion se fortaleció tras el intercambio universitario. La enviaron a Buenos Aires, Argentina, por el lapso de un año, y estando allá se adentró a través de cursos y encuentros organizados por la Universidad de Palermo.

Esta experiencia sirvió para que, a su regreso, incursionara en el mundo de las agencias, donde generaba contenido para tiendas como De Prati y, a la par, se apuntó a la carrera de diseño de moda en la Escuela Chiolecca. Con título en mano, fue transformando su hobby por crear en emprendimiento. Y es ahí cuando su nombre comienza a sonar en la esfera local.

Con el tiempo, su esencia al vestir no ha pasado desapercibida. “Siempre salgo de casa con algo ‘cool’”, dice refiriéndose a algún ítem protagónico, como una joya en forma de flor grande o una prenda con estampado de arte moderno.

Si bien viste lo creado por ella, también apoya el consumo local, como diseños artesanales, y los luce no solo en Guayaquil, sino a las diferentes ciudades donde viaja, como España, Milán, Berlín, entre otros sitios cosmopolitas.

“Veo la moda como una forma de expresión, y de mostrar identidad”, puntualiza. Y una forma de reflejarlo es en estilismos, donde no faltan las crop tops, ropa oversized, sandalias con tacos sutiles o sneakers, así como también aretes llamativos. Pero, sobre todo, guiños a la estética retro y de los años 90, en donde predominaban los sets del mismo print o tonalidad. “Es increíble su versatilidad, porque lo puedes lucir juntos o por separado”.

El hecho de que su carrera está ligada a lo audiovisual, también la conjuga con la moda. “Me gusta fijarme en el vestuario de series que están en tendencia. Por ejemplo, Euphoria, marcó brillos en makeup y ropa. Y le pongo atención al TikTok, pues de ahí se impone también lo que se lleva en las temporadas”.

Es que pertenecer a este rubro hace que entienda lo que hay detrás de esta industria y por eso no lo ve como banal. Sino como un arte.

“Uno de mis errores del pasado fue que al no estar consciente de la fabricación de las piezas, apoyaba el fast fashion. Hoy, ya no. Tras estudiar diseño, me enfoco en comprar piezas sostenibles con el medio ambiente, y cuya marca sea responsable con el trabajo de los artesanos”, refiere.

Si bien su propósito no es llenarse de seguidores, su estilo y forma de pensar la hacen destacar. De ahí se entiende por qué sus posteos sobrepasan miles de corazones en Instagram.