Ana Paula Morán, Top Model of the World Ecuador 2023.

Aunque ha modelado para muchas campañas y editoriales, Ana Paula Morán tiene claro cuál ha sido el momento más importante de su carrera hasta ahora: haber ganado el Top Model of the World Ecuador 2023.

A pocos días de obtener el triunfo, durante una entrevista con SEMANA hizo un repaso de su trayectoria fuera y dentro de las pasarelas, y también se refirió a sus claves de estilo que conquistan a sus más de 33 mil seguidores.

Entre danza, moda y leyes

El paso de Ana Paula por el arte se dio primero en los escenarios y después en los estudios fotográficos. Desde los tres años bailaba obras de ballet, jazz o hip hop ante audiencias grandes en Guayaquil.

En aquel ámbito se desenvolvió por casi diez años en donde el contacto con vestuaristas y modistos encargados de confeccionar los trajes hizo que vaya aprendiendo sobre el poder de una buena indumentaria.

Su niñez estuvo ligada al arte, desde los tres años bailaba obras de ballet, jazz o hip hop CORTESÍA

Así fue afinando su buen gusto en cuanto a combinaciones de tonalidades y texturas. Un talento que se potenció cuando, a la par de la danza, empezó a incursionar empíricamente en el modelaje. “Veía muchas modelos internacionales y ahí comencé a interesarme por la industria”, dice.

Sin embargo, no fue hasta la adolescencia cuando decidió aprenderlo de modo profesional. “Al inicio me formé con Denise Klein y luego viajé a Nueva York para el campamento de modelaje que realizó Coco Rocha”, refiere orgullosa.

Toda esa influencia hizo que forme su estilo y hoy se decante por el model of dutty, una tendencia que consiste en vestir ropa monocromática y que, a su vez, sean cómodas, como las crop tops, pantalones (no tan ajustados, de talle alto o descaderados), abrigos, entre otras.

“Le he incorporado blazers ya que he empezado la carrera de Derecho, así logro looks informales pero a la vez elegantes”, dice. Con aquellos looks juveniles ella logra diferenciarse del resto de modelos.

Creando estilo

“Perdí la cuenta de las veces que vi el documental de Coco Chanel”, cuenta a modo de anécdota sobre su gusto por el diseño. “Sin embargo, el que más me llamó la atención fue el de Carolina Herrera al punto que se convirtió en mi diseñadora favorita”, agrega.

Su mirada a estas mujeres talentosas se da por su interés de crear que viene también desde la niñez. “Jugaba a ser diseñadora, tenía las grapas cosedoras y con eso hacía la ropa para mis muñecas”, cuenta.

Ana Paula Román es creadora de Bawla CORTESÍA

A partir de ese gusto se dedicó hace menos de un año a crear Bawla, indumentaria playera en la cual predominan los bikinis y prendas tipo resort como tops y pareos.

Rumbo al certamen internacional

El pasado viernes obtuvo su título de Top Model of the World Ecuador 2023 y ya ha empezado su preparación para el certamen internacional. “Todo tiene que ver con la actitud. Y eso es algo que aprendí con Coco Rocha... Puedo decir que al día de hoy me siento mucho mas segura y confiada”.

Si algo caracteriza a Ana Paula son sus cejas. “Me ayuda el hecho de que sean muy pobladas. A modo de anécdota, me las depilan desde que tengo 4 años porque tenía literal, una franja... Creo que eso hoy es mi diferenciador y en mi maquillaje diario me gusta tenerlas bien peinadas”, comenta.

Sus cejas son su factor diferenciador además de su indumentaria. CORTESÍA

Aunque aún no se conoce el país donde será el certamen internacional, desde ya se prepara y aspira a dar lo mejor de sí. “Es una oportunidad para mostrar todo mi potencial y dejar el nombre de Ecuador en alto”, concluye.

EN SU ARMARIO

Lo que jamás usaría: Logomanía. Si uso algo de marcas, trato que su logo se vea lo más sutil posible.

Lo último que ha incorporado al clóset: Desde que entré al reinado incorporé botas con tacones y stilettos de diferentes estilos, algo que antes no me animaba a usar por mi estatura alta, pero ahora sí.

Sus trucos al vestir: Los jeans talle alto son más favorables al momento de usar tops porque cubren más el abdomen. Asimismo, cuando quiero que las piernas se vean más estilizadas y largas uso un vestido corto o falda y tacones nude.

Tendencias favoritas: Los sets, ya sea de blazer y pantalón o con tops.