Ellas alzan su voz

El mundo constantemente avanza y con ello también la forma en que las mujeres de distintas etnias y generaciones se desarrollan profesionalmente en todos los campos de acción. Sea en el deporte, tecnología, reinados o labor social, siempre existe alguien cuyo trabajo hace que resalte positivamente y se convierte en un ejemplo para muchas más. Por eso, conmemorar que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer, SEMANA presenta cuatro historias que demuestran que los sueños con trabajo arduo se pueden convertir en hechos.

Una miss con el ‘blazer’ bien puesto

Si alguien sabe lo que es romper moldes, es Anja Kallenbach. La esposa y madre de dos hijos fue coronada en febrero de este año como Miss Alemania 2021. Pero no solo la maternidad y su estado civil es lo que la hacen de ella una ‘reina’ diferente: es la segunda ganadora con más edad elegida en este certamen durante sus nueve décadas de historia (la primera fue Leonie von Hase, de 35 años). Con un traje sastre negro y stilettos, esta mujer de 33 se presentó en el escenario y supo vencer a las otras 15 candidatas, mucho más jóvenes que ella.

Kallenbach, quien anteriormente fue Miss Thuringia, es un ejemplo de que hay que dejar a un lado los estereotipos. Ella abandonó la escuela antes de ser mayor edad, pero años más tarde, decidió estudiar Administración de Empresas. Junto a su pareja dirige dos negocios de bicicletas y su meta al participar en la última edición de este concurso llamado ‘Empoderando a las mujeres auténticas’ fue alentar a otras mujeres a “hacer aquellos con lo que se sientan bien, sin importar la edad que tengan, su apariencia o lo que digan otras personas”.

En sus redes sociales, la alemana muestra su faceta como mamá, modelo y también aprovecha para hablar temas como el amor propio.

La pandemia no la detuvo

Toda su vida ha estado ligada al altruismo y a la crianza de sus cuatro hijos. Phumzile Mlambo-Ngcuka, de 65 años, está orgullosa de sus raíces sudafricanas y, tras ser la primera mujer en ocupar el cargo como vicepresidenta de su país, ahora es quien lidera la dirección ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

En el 2018 fue nombrada por la organización Apolitical como una de las personas más influyentes en las políticas de género en todo el mundo y, un año después, recibió el Premio LionHeart por su constante defensa de las mujeres, los derechos humanos y la justicia social.

Durante el 2020, volcó todas sus acciones para apoyar a quienes estaban en primera línea de la crisis por el coronavirus, como trabajadoras de la salud, cuidadoras y organizadoras comunitarias. Además, destinó que el tema para el Día de la Mujer de este año sea ‘Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19’. El objetivo es conmemorar los esfuerzos que todas realizan para forjar un futuro más igualitario y salir adelante de la pandemia. “Los países deben colocar a más mujeres en puestos de liderazgo para construir un mundo más fuerte después del coronavirus”, dijo en una presentación.

‘Tecno Girl’ de la educación

Brindar acceso a la educación desde cualquier rincón del mundo es lo que motivó a Raya Bidshahri a crear Awecademy, una plataforma educativa que la llevó a ser parte de la lista de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras, influyentes e innovadoras del mundo del 2019. Para esta emprendedora, oradora y educadora iraní, con esta organización que impulsa la capacitación online, desea promover temas como la ética en la inteligencia artificial, singularidad tecnológica y futurología.

La joven de 22 años es una defensora del pensamiento crítico y de la innovación. Durante su adolescencia vivió en Dubái y comenzó a involucrarse en el campo de la educación vía streaming. Ya a los 19 años, se mudó a Estados Unidos para cursar sus estudios en Neurociencia y, aunque planeaba lanzar en Silicon Valley su proyecto Awecademy, su plan se vio pausado cuando Donald Trump limitó las visas para inmigrantes de Irán. Por eso, una vez que terminó sus estudios universitarios, la emprendedora emigró a Canadá y fue allí en donde dio vida a su negocio. Sin duda, entre las dificultades también se esconden oportunidades, y ella es una prueba de esto.

No espera en el banquillo

A sus 21 años, Deyna Castellanos brilla en los estadios y canchas alrededor del mundo. Conocida como una estrella juvenil del fútbol, la venezolana ocupa la delantera en el Atlético de Madrid de la Primera División de España y es parte del equipo de la selección de Venezuela. Además, si se habla de victorias y distinciones, ella cuenta con decenas de estas. Entre ellas: ha participado en dos Copas Mundiales Sub-17 (en Costa Rica y Jordania) y es la máxima goleadora de los Campeonatos Sudamericanos Sub-17.

Deyna inició a practicar fútbol a los cinco años y, desde entonces, no ha parado. Sus habilidades lograron que en 2016 gane una beca para estudiar en la Universidad Estatal de Florida y fue así como se unió al equipo Florida State Seminoles. A lo largo de su carrera futbolística, ha metido cerca de 100 goles y no está en sus planes detenerse.

“Sé que tengo la capacidad de convertirme en una de las mejores del mundo, si no la mejor. Dar alegría a mi país es una de las cosas principales que me motivan a mí y que me mueven”, afirmó en una entrevista a EFE. Fuera de la cancha, la también periodista se describe como una ferviente defensora de la igualdad de género y de la educación.