Más de 190 cuentos tomaron forma en un concurso virtual

No había límite de edad. Todo el que quisiera escribir un cuento corto podía hacerlo. Eso sí, no debía hablar de política, ni de ataques religiosos o de algún otro tipo y mucho menos del coronavirus. El objetivo era que los ciudadanos pusieran a prueba su creatividad en el tiempo libre. Pero no sería tan fácil. Debían usar 300 palabras, algunas de ellas elegidas por los organizadores y tenían que hacerlo con el tema “Un monstruo en el río”.

La Casa de la Cultura núcleo del Guayas lanzó la propuesta y la abrió para el país. Lo hizo el 30 de marzo y daba cinco días para que presentaran las propuestas siguiendo las bases.

Hubo mucho entusiasmo. Hasta el correo de la institución llegaron 197 cuentos. Los autores fueron de todas las edades y, según los directivos de este centro cultural, hubo participantes de los 9 a los 90 años.

Pero no todos pasaron la primera etapa, pues fallaron en varios puntos de las bases. Al final, 91 cumplieron con los parámetros e inició entonces la selección en el concurso virtual. El jurado calificador estuvo conformado por Hugo Avilés, escritor y dramaturgo; Rocío Urquizo, coordinadora de biblioteca de la Casa de la Cultura, y Gisella Peña, coordinadora del museo de la institución. Ellos debían elegir a los tres ganadores. Lo hicieron entre concursantes que tenían experiencia escribiendo y otros que por primera vez se decidían a probar su talento.

Moisés Solórzano Blanco, médico, de 35 años, se llevó el primer lugar, mientras que Andrés Mite Domínguez, de 20, y estudiante de comunicación social, obtuvo el segundo puesto, y Pablo Virgili Benítez, de 24 años y escritor, ocupó el tercer lugar.

Sus premios no eran económico y tampoco posarían para las fotos. Su reconocimiento era virtual. Los cuentos ganadores están publicados en la cuenta de Facebook de la Casa de la Cultura y luego se imprimirán en la revista institucional. El ganador, Moisés Solórzano, se mostró complacido por este tipo de iniciativas “en este momento en que tanta falta nos hacen”.

Y para que se siga usando el ingenio en el tiempo libre, este lunes 20 de abril de 2020 se abrió la convocatoria para la segunda edición. Esta vez el cuento corto no deberá tener más de 250 palabras y el plazo para presentarlo termina este viernes.

Con estos textos quieren elevar el espíritu de la población con mensajes como el del cuento ganador que concluye con la frase: Tienes un don maravilloso, nunca dejes de volar.

La selección

Arrancó la segunda edición del concurso virtual. Los participantes deben cumplir con las bases para ser seleccionados. Estas constan en la cuenta de Facebook @CCEGuayas.