Zambrano viajó a Quito para defender a Correa

Para todos fue una jornada maratónica, agotadora y extenuante. Aun para los miembros del tribunal que, hasta la madrugada de ayer, escucharon a los defensores de 20 procesados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

Ayer a la 01:20 el juez ponente Iván León le puso fin al décimo tercer día de juzgamiento de lo que la Fiscalía denominó una estructura criminal de corrupción, que habría operado en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Los defensores expusieron sus alegatos de cierre. En su mayoría, pidieron declarar maliciosa y temeraria la acusación de la Fiscalía, que solicitó la máxima pena para 17 procesados. Para las cooperadoras Laura Terán y Pamela Martínez recomendó una pena reducida en el 90 %, un tercio de la pena para Pedro Verduga y la no acusación de Yamil Massuh.

Una de las novedades de la jornada fue la presencia del exjuez Alfonso Zambrano Pasquel, quien se incorporó a la defensa de Correa. La mañana del jueves siguió la diligencia desde Guayaquil.

Pero a las 18:00 se presentó en la Corte. Para incorporarse a Carlos Alvear y Fausto Jarrín, abogados de Correa, el jurista tomó un avión en Guayaquil pasadas las 14:00, llegó a la Corte después de las 18:00 y sus alegatos se escucharon a las 21:00. Zambrano aportó a la defensa del expresidente con la mención de la parte dogmática, doctrinaria, el reforzamiento de los argumentos jurídicos.

El exjuez fue alumno de Claus Roxin, el jurista alemán citado por la fiscal Diana Salazar en los alegatos de cierre. Y esa cercanía hizo que Zambrano precise las citas sobre la ‘autoría y dominio del hecho’.

Expresó que Roxin dice que el mejor fiscal no es el que acusa, sino el que busca la verdad. Por eso elogió la no acusación a Massuh. Además recomendó que “si alguien quiere, póngase a leer y estudiar de verdad, no que le regale unas citas”.

Proclamó la inocencia de Correa. “Se ha dicho en algún momento que se había armado una suerte de maquinaria de poder organizado para cometer delitos. Esa es una barbaridad”, señaló. Según él, los 6.000 dólares de préstamo al exmandatario salieron del supuesto Fondo de Solidaridad que habría existido en la Presidencia hasta 2015, año en el que habría alcanzado 40.000 dólares y “el préstamo más fuerte que se hizo fue para una cirugía por 20.000 dólares”, añadió.

Cuestionó la falta de vinculación del exsuperintendente de Odebrecht José Santos porque aseguró que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han leído el acuerdo de delación premiada.

Le dijo a la fiscal que era falso que se otorgaron contratos con el doble del precio, porque ese hecho no está probado.

Sus cuestionamientos también se dirigieron a la perfiladora Alexandra Mantilla, a la que criticó que se limitara a cinco entrevistas, de las cuales solamente grabó una, y que el soporte doctrinario del informe “era un copia y pega de páginas de Internet sin citarlas”.

Habló sobre Pamela Martínez y recordó que ella y Laura Terán son coprocesadas y sus testimonios no sirven como prueba contra terceros porque han negociado su pena y no han querido responder a un interrogatorio.

El exsecretario jurídico Alexis Mera dijo a EXPRESO que probó que todas las acusaciones vienen de una sola persona, Pamela Martínez, cuya información no ha sido verificada. Mencionó que también dejó probado que “esa historia de que me entregaron sobres con plata es falsa, porque nadie ha dicho eso y mis testigos dijeron que los sobres contenían diskettes”.

Agregó que dejó claro que es mentira que hizo un ‘blindaje jurídico’ a la ‘estructura’ señalada por Fiscalía, “que no aportó un solo papel que acredite eso”.

Mera añadió que demostró que en sus correos y teléfonos no hubo ninguna conversación con los contratistas, que tampoco ha incrementado su patrimonio y que su firma de abogados no prestó servicios a ningún contratista involucrado.

“En definitiva, probé que no estaba involucrado en nada relacionado con campañas electorales, peor con servicios jurídicos ‘verdes’ que no existen”, puntualizó.