En 2009, el organismo evaluador de las universidades ubicó a estas en cinco categorías según su ‘calidad’ y emplazó a las del último grupo. En los procesos siguientes fue eliminada esa clasificación; y el último de ellos, entre 2019 y 2020, se limitó a verificar indicadores mínimos para conceder la acreditación. Ahora, tras la designación de los delegados del actual Gobierno, posesionados en septiembre, la entidad debe construir el modelo de evaluación de 2025.

Con los cambios en los procesos de evaluación que han existido entre 2009 y 2020, ¿hemos avanzado o retrocedido en el objetivo de garantizar la calidad de la educación superior?

El proceso de evaluación de las universidades es muy importante. Considero que han existido etapas y cada uno de estos procesos, estos modelos, se han ido construyendo de acuerdo con las diferentes etapas y fases que ha vivido el sistema de educación superior. (...) Por supuesto que hay que incorporar todo lo que pasó anteriormente, es un proceso de aprendizaje continuo, que nos va a permitir conocer aquellas experiencias previas, resaltar aquello bueno que se hizo, pero quizás mejorar aquello que se puede mejorar, aquellos criterios que no son tan significativos o relevantes para medir o para hablar de calidad.

¿Cuáles son esos criterios?

Tenemos que concentrarnos en calidad. Tenemos que conocer cuál es la articulación, el equilibrio entre los tres procesos sustantivos que tiene la universidad y que son: docencia, investigación y vinculación. Entonces, de allí salen los criterios para evaluar y decir okey, la universidad está orientada a todo esto y se enfoca mucho en los procesos de autonomía, de desarrollo, en tecnología, en procesos de democratización, de integralidad y, como digo, en un constante proceso de mejora continua.

Hasta ahora, en las evaluaciones los resultados se han basado en los promedios obtenidos por las propias instituciones nacionales. ¿Por qué no incluir indicadores internacionales?

Es muy interesante la pregunta. Debemos saber que tenemos una gran diversidad de universidades. Tenemos las públicas, las privadas, cada una con sus propios recursos y capacidades. Y necesitamos ver cómo es el desempeño de cada una y referirnos a esos procesos que se han desarrollado en otros países y ver cómo nosotros podemos también posicionarlos. Llegar a un proceso de calidad es un proceso en el cual las universidades también tienen que ser reconocidas internacionalmente. Esa tendencia de calidad es universal. Es una tendencia que nos va a permitir ubicarnos bien en Ecuador, brindar esa calidad; y considerar estos indicadores internacionales que sin duda nos van a hacer más competitivos.

Es muy difícil , si no imposible, que el Caces pueda cumplir su tarea de evaluar a todas las carreras y programas, además de las instituciones. ¿Por qué no incluir las evaluaciones que hacen las acreditadoras internacionales en el país?

Sí, gracias por la pregunta, interesante también. ¿Por qué no? De hecho, lo hemos conversado ya con los consejeros que han ingresado y estamos analizando esa posibilidad. Efectivamente, tantas carreras es imposible, ¿no? Por la logística, por el talento humano con el que se cuenta. ¿Pero por qué no considerar esas acreditadoras internacionales? Por supuesto, pasando por un proceso de validación, porque no puede entrar cualquiera. Podemos elegir aquellas que son de primer nivel, para que nos ayuden y ver efectivamente si existe calidad en las instituciones.

¿Qué tan probable es esto?

Como digo, es un tema que lo estamos conversando. De hecho, estamos en ese proceso, haciendo un análisis, un diagnóstico, recopilando la información de las universidades y las diferentes carreras que están siendo consideradas, o que en periodos anteriores fueron evaluadas por acreditadoras internacionales, y las vamos a introducir dentro de nuestro plan de trabajo.

En un reciente reportaje de EXPRESO sobre la investigación en el país, se decía que si bien esta había aumentado en publicaciones, parecía no tener suficiente pertinencia o impacto. ¿Cómo se puede mejorar?

La investigación es uno de los procesos sustantivos de las universidades. Hay que entender qué es investigación: significa diagnosticar o identificar una problemática y darle diferentes opciones o alternativas para resolverla y así tener un impacto en la sociedad, en el sector productivo o donde se haya detectado. Entonces, claro, es responsabilidad total de las universidades identificar esa problemática en cualquier área del conocimiento. Sí, realmente en Ecuador y la región en general se puede decir que no hay ese nivel de investigación que genere ese impacto. Creo que hay que considerarlo dentro de los procesos de evaluación y acreditación de las universidades.