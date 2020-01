Mauricio Claver-Carone, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, afirmó que para el trabajo que realizan los aviones norteamericanos en el espacio aéreo ecuatoriano se necesitan Notas Diplomáticas. Sin embargo, dijo en una entrevista en Radio Sucesos, se trabaja en un acuerdo marco sobre este tema.

“Nosotros respetamos la soberanía de Ecuador y trabajamos aquí en el país, mano a mano con el Gobierno. Cada vuelo a requerido intercambio de notas diplomáticas, en cada vuelo hubo personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Los vuelos han sido exclusivamente y netamente para control y vigilancia antinarcóticos. Para más nada. Los vuelos han sido con aviones civiles del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos que han volado desde Guayaquil. Ha habido mucha desinformación puesto que cada vuelo ha tenido un transcurso de Notas Diplomáticas y de permisos”, afirmó.

La llave del avión la tiene la Policía ecuatoriana y las Fuerzas Armadas del Ecuador Mauricio Claver-Carone

​Director de Seguridad de los Estados Unidos

Además, anunció que se quiere agilizar este proceso y que están trabajando en tener un acuerdo para que no haya estos trámites para cada vuelo. Lo dicho se lograría con un convenio marco.

Cancillería discrepa con el exembajador Francisco Carrión Leer más

El exembajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, aseguró, tras su salida del cargo, que no existe una normativa bilateral para el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que realizan aviones norteamericanos en territorio ecuatoriano para control de narcotráfico.

El canciller y el exembajador deberán dar explicaciones Leer más

Sobre el mismo tema, mañana, jueves 16 de enero de 2020, está prevista la comparecencia de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Relaciones Exteriores, José Valencia, para que informen sobre la base legal en que se dan los vuelos periódicos que realiza, desde 2018, el avión Orión P3 de Estados Unidos.

Carrión, que también ha sido invitado a comparecer ante el organismo legislativo, pero se espera la autorización de Cancillería porque el exembajador es un funcionario de carrera.

¿Qué deben responder los ministros? Para el asambleísta y vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fabricio Villamar, los dos funcionarios no han sido convocados por la renuncia del embajador Carrión, sino por la necesidad de clarificar algo que estaría implícito en la renuncia.

“Lo que se tiene dilucidar es si los convenios marcos sobre los cuales se ha estado actuando estos sobrevuelos para la lucha contra el narcotráfico son suficientemente o si es que se necesita un documento específico, que entiendo yo, era el reclamo del Embajador Carrión”, preciso el legislador.

“Lo responsable es primero escuchar, pero a mi si me llama la atención la salida del embajador Carrión, que es una persona que cuenta con todas las credenciales para representar al país. Espero que esto no se debe a un problema interno o de egos por parte de quienes manejan el Ejecutivo, me parece que es una pérdida para el país, pero insisto en que lo responsable es escuchar”, sostuvo el asambleísta Héctor Muñoz (SUMA).

Sin embargo, dijo que en todo esto hay un tema de Derecho Internacional que es importante tratarlo, respecto de si se ha suscrito acuerdos o no en este sentido, desde cuándo el país está haciendo estas prácticas, si eventualmente hay la necesidad de subsanar el tema con un acuerdo internacional.