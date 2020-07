La votación por la Vicepresidencia, más enredada con el audio entre Mendoza y Azuero

Coincidencia o no. El audio entre el exlegislador Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero salió a relucir justo a pocas horas que el pleno de la sesión de la Asamblea conociera la terna para designar a un nuevo vicepresidente del país, el cuarto de la gestión del presidente Lenín Moreno. En estas conversaciones, en las que se habla de repartos y presiones, también se menciona varias veces a una "María Paula" que coincide con el nombre de la ministra de Gobierno y primera alternativa para suceder a Otto Sonnenholzner en la Vicepresidencia, María Paula Romo.

Para quienes no escucharon mi comentario sobre el “diálogo” entre los asambleístas Mendoza y Azuero: pic.twitter.com/eVRqfjwqGA — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 17, 2020

Para la asambleísta de Alianza PAIS, María José Carrión, le parece “extraño” cómo un medio de comunicación haya logrado obtener la grabación con el audio, presuntamente, entre los dos antes mencionados, y considera que esto deberá ser investigado por la Fiscalía. Sin embargo, no quiso adelantar un criterio sobre si esta filtración tendrá que ver justamente con que hoy en la tarde se trate el tema de la elección del vicepresidente de la República.

Para ella la sesión de hoy en la tarde se debería suspender hasta que se aclare lo que se dice en esos audios y que los “ánimos” estén más tranquilos, Considera que esto evitaría que la sesión de la tarde sea accidentada, y además por que hay tiempo para la elección.

A diferencia de su colega, el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, cree que estas revelaciones sí tendrá una repercusión en la votación de la noche. “No sé si coincidió, pero lo cierto es que esto está en un proceso legal, y por eso, yo creo que esto ensombrece aún más la posibilidad de aquellos que están en la terna de optar y ser vicepresidentes, porque significaría que estarían expuestos a un riesgo de ser destituidos y que el Ecuador tenga un quinto vicepresidente en un periodo presidencial”, señaló.

Desde el movimiento CREO creen que esta es una raya más al tigre. El asambleísta Héctor Yépez, dando por hecho de que la "María Paula" de la conversación es la ministra de Gobierno, cree que esto solo confirma lo que este bloque ha denunciado. "No me gusta especular sobre si es una coincidencia o no... pero abona que la ministra María Paula Romo, al ser la que maneja todo, deba responder cuando aquí se habla reparto de hospitales... No conozco a otra María Paula que maneje el país", dijo a EXPRESO.

Ante lo enredado que se ha vuelto la sesión de esta tarde, el legislador ve dos escenarios. El primero, reunir los votos para rechazar la terna en su totalidad. El segundo, apoyar la elección de María Alejandra Muñoz, la tercera de la terna después de Juan Sebastián Roldán, como nueva vicepresidenta del país.