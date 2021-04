Virna Cedeño: "Mi voto no es a favor de Guillermo Lasso, sino antisocialismo del siglo XXI, antiautorismo y anticorrupción"

Una precisión. Primero, la excandidata a la Vicepresidencia por el movimiento Pachakutik, Virna Cedeño, puntualiza que no puede ser expulsada de la organización política porque no figura como adherente o afiliada a la misma. Esto en respuesta a la decisión de la agrupación política de separarla de sus filas por manifestar su intención de voto a favor del candidato de la alianza CREO - Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso. "Tengo un profundo respeto por el movimiento Pachakutik y para mí fue muy importante ser seleccionado por un grupo que admiro mucho. Debo indicar y aclarar que no soy adherente ni afiliada así que no puedo ser expulsada".

La excandidata, en entrevista para Ecuavisa, también puntualizó que no fue invitada a la reunión de Pachakutik en la que fue adoptada la decisión de inclinarse por el voto nulo ideológico. "Yo consideré que era porque no era parte afiliada al movimiento", dijo.

Su decisión de votar por el candidato de la alianza CREO - PSC fue el resultado de un análisis de conciencia, dijo, al considera que esta es una opción que "defiende mucho más los intereses de aquella lucha del movimiento indígena". Dijo que el voto nulo puede ser una opción cuando está organizado, pero que en las circunstancias actuales no favorece a eso y "crea una fragilidad de nuestra democracia".

No voy a votar por el señor Lasso por tratarse del señor Lasso, sino un voto antisocialismo del siglo XXI. Un voto antiautorismo, anticorrupción infame que tuvimos en estos años, contra ese autorismo que criminalizó a activistas, maestros, a periodistas a todos... No le estamos dando un papel firmado en blanco. Virna Cedeño, excandidata a la Vicepresidente de la República.

Cedeño dijo que no les dice a los ecuatorianos por quién deben votar, sino que hagan un análisis de por quién no quieren ver como presidente electo cuando se despierten el 12 de abril.

También reveló que fue una de las personas que se opuso a la postulación de Jaime Vargas, presidente prorrogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, como cabeza de lista nacional a la Asamblea por Pachakutik en reemplazo de Salvador Quishpe, "porque era un representante del correismo que se queria incrustar como candidato y si esa decisión se hubiera impuesto lo tendríamos como asambleísta electo". Vargas fue expulsado de las filas de Pachakutik por manifestar su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Arauz.