En su paso por Guayaquil, por sus fiestas de Independencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, visita las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre los conflictos dentro del Legislativo, el trabajo parlamentario y su relación con el presidente Guillermo Lasso.

- El Gobierno vuelve a amenazar con la muerte cruzada por la moción del incumplimiento de su plan de desarrollo. Ante los bajos niveles de aceptación de ambas funciones, ¿cree que es la mejor opción?

- Se ha hecho alarde de la resolución de la Asamblea, pero es un llamado de atención para que el Ejecutivo dicte las políticas que necesita el Ecuador. No solo de recaudación. Además, no soluciona los problemas del país.

- Se hace mención a que, una vez más, el Legislativo obstaculiza los planes del Gobierno...

- No se está obstaculizando nada. Es uno de los requisitos para la muerte cruzada, pero, insisto, la Ley Tributaria pasó, la Ley de Educación se filtrará con 15 iniciativas adicionales y la Ley de Comunicación tuvo un resultado de la Corte Constitucional.

- ¿Cuál es la vía que usted ve que le queda?

- El Gobierno aún tiene un margen de maniobra para las políticas públicas. Tenemos todavía la oportunidad de que el Ejecutivo y el Legislativo de buscar la solución a los temas a través de diálogo.

(A Villavicencio) nadie le ha pedido su salida de la Comisión de Fiscalización. No conozco sus motivos.

- En el Pleno de la Asamblea hay un cruce de denuncias entre los legisladores que abona al descrédito del Legislativo, ¿Cómo frenar el conflicto y que mejore su reputación?

- La Asamblea no solo es los titulares de los medios de comunicación. Estos ‘escándalos’ o denuncias están dentro de la normativa y tienen que ser sustanciados. Es una situación de trámite. No nos escandalicemos porque siempre habrá enfrentamientos, lo queramos o no.

- Fernando Villavicencio denuncia presiones para salir de la Comisión de Fiscalización...

- Hace varios meses el discurso era que la nueva mayoría quería borrar las comisiones de la Asamblea y cambiarlas totalmente. No hay cómo hacerlo. En este caso, nadie le ha pedido la salida de la comisión. Es él quien se ha pronunciado sobre eso por sus razones que no conozco.

- ¿Que la Ley de Inversiones haya sido consensuada le garantiza al Gobierno que será aprobada?

- Existe un acuerdo previo. En las mesas participaron ambas partes y eso tiene un mensaje de que habrá una aprobación. Hay disensos en los temas de tecnologías y zonas francas, pero serán los legisladores quienes los discutan.

- ¿Estas mesas de diálogo son la única opción que le queda al Ejecutivo para aprobar sus proyectos de ley?

- Es la vía más clara porque nos permite con antelación tener acuerdos previos. Además, ya se vienen otros temas como la reforma laboral. También hay que pensar que el diálogo es en doble vía por los proyectos que presenta la Asamblea y se someten al veto del presidente. La idea es no paralizarnos.

Si hay dictamen (de la Corte Constitucional sobre la Ley de Comunicación), tenemos que acogerlo.

- La Corte Constitucional le dio el beneplácito a parte del veto del presidente, ¿cómo resolverá la Asamblea el nuevo texto?

- En 15 días la Comisión de Relaciones Internacionales emitirá su informe. Sin embargo, si hay dictamen de la Corte, tenemos que acogerlo. Ahí no hay mayor análisis.

- Es decir, se aprobará el texto de la Corte...

- Aspiremos a que en estas dos semanas se llegue a consensos mínimos. Sino, sería el Pleno que ratificarse en la ley primigenia con la sentencia de la Corte o allanarse al veto.

- En la consulta popular se plantea reducir el número de asambleístas, ¿cree que esto ayuda a tener un mejor Parlamento?

- No hablemos de calidad de la Asamblea. Si es por temas ‘económicos’, mejor bajemos al 50 %. Estoy de acuerdo con la reducción, pero no con que se pierda la representatividad.