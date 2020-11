La violencia política se cuela en la disputa por la paridad

Tras un año de que la Defensoría del Pueblo impusiera decenas de acciones de protección para que los Municipios del país cumplan con el principio de paridad al momento de elegir a quien ocupará el sillón de las vicealcaldías, las mujeres concejalas que reclaman aún esos puestos o que han sido posesionadas tras una orden judicial aseguran ser víctimas de malos tratos, amenazas, burlas y menosprecios por parte de sus compañeros que conforman los concejos cantonales.

“Tengo una trayectoria de 20 años y por esa trayectoria fui electa concejala. Somos dos concejalas que hemos enfrentado múltiples expresiones de violencia política y ninguna pudo acceder al puesto de vicealcaldesa. Nuestra intención de hacer respetar la paridad se ha interpretado como una ambición sin tener méritos”, reclamó Marisol Peñaloza, concejala rural de Cuenca, ante la Corte Constitucional el 6 de noviembre.

Su caso y otros más son analizados por la Corte con el objetivo de sentar jurisprudencia tras las diversas interpretaciones que se han hecho en los Municipios y juzgados del país del artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) que señala que los concejos procederán a elegir a la segunda autoridad “de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible”.

Sin embargo, según la Defensoría, en este artículo no cabe ninguna interpretación, pues desde la Constitución se señala que “el Estado tiene la obligación de realizar acciones afirmativas que permitan que las mujeres obtengan estos puestos de poder”.

“Tenemos que garantizar que la mujer comparta el poder junto con los hombres. Ya la eligieron concejala, pues dentro de ese cuerpo colegiado debe compartir el poder”, señala Zaida Rovira, vicedefensora del Pueblo.

Pero lo que ha pasado, asegura, es que las mujeres son relegadas a comisiones que carecen de presupuesto y no son consideradas en la toma de decisiones, incluso si ya ostentan el cargo de vicealcaldesas tras una orden judicial.

“Sufro hostigamiento a diario. Desde el día de mi posesión no se me nombra, es como si no existiera. En los oficios que me llegan aún se refieren a mí como concejala y tampoco tengo ninguna función ni como vicealcaldesa ni como concejala. No me permiten trabajar para lo que fui escogida”, cuenta a EXPRESO Johanna Aguilar, vicealcaldesa de Balsas.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador señala que “cada alcaldía maneja su autonomía”, por lo que no puede ni asegurar ni descartar que estos hechos que relatan las concejalas sean reales o no; pero lo que sí sostiene es que la Defensoría “vulneró un ejercicio democrático” al interponer estas acciones de protección.

“En todos los casos en los que nosotros estamos como ‘amicus curiae’, la justicia nos dio la razón. Esperamos que la Corte se pronuncie y se cierre de una vez por todas esta peculiaridad que generó ingobernabilidad en muchos municipios”.

EN DETALLE

Ley. El artículo 317 fue reformado este año con las también reformas al Código de la Democracia, aprobadas a inicio de 2020. Sin embargo, ese nuevo artículo, más preciso y específico sobre el principio de paridad, empezará a regir a partir de las próximas elecciones.

Pronunciamiento. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dijo en la audiencia que ella fue parte de la comisión legislativa que elaboró en 2009 el Cootad, por lo que puede "dar fe" de que "el espíritu del artículo 317 de esta ley busca garantizar la aplicación del principio de paridad en los gobiernos municipales y solo en los casos en los que los gobiernos municipales no tengan ninguna mujer entre sus integrantes un hombre ocupará la vicealcaldía".