Periodista colombiana y jefe de Comunicaciones de la Presidencia se enfrentaron al aire

Lagarto, patán, inepto, incapaz, tipejo, vergüenza para el periodismo, fracasado, badulaque, doble moral, cobarde, grosero, entre otros, fueron los calificativos que le endilgó al aire la periodista colombiana Vicky Dávila, conductora de un programa de la W Radio, al jefe de Comunicaciones de la Presidencia de Colombia, Hassan Nassar, durante una entrevista vía Skype.

El encontrón se originó cuando la comunicadora cuestionó un viaje que hicieron el fin de semana pasado en el avión presidencial la hija del mandatario Iván Duque y varios amigos hacia la hacienda Panaca, en Quindío, para celebrar el cumpleaños número ocho de la niña, como lo informó diario El Tiempo, de Bogotá.

"¿Por qué se fueron en el avión presidencial y no pagaron sus tickets?", inquirió Dávila a Nassar, quien justificó el viaje por un esquema de seguridad a la que se somete la familia de Duque. Segú él, los pilotos de la Fuerza Aérea no pueden llegar al aeropuerto para pilotear una nave comercial, ya que los oficiales están certificados por las autoridades aéreas nacionales.

De inmediato, el jefe de Comunicaciones se refirió a la supuesta doble moral e hipocresía de la sociedad y preguntó: "¿Cuántos de los que revelaron esta noticia han viajado en al avión presidencial? Usted, por ejemplo, Vicky, ¿alguna vez se ha montado en el avión presidencial?", a lo que ella respondió: "De este gobierno no, pero como periodista he ido a cubrir cosas en el avión presidencial, sí señor, pero nunca he ido de paseo".

El funcionario contraatacó: "¿Ha llevado a su familia?" y ella aseguró: "No, señor, cuál familia. He ido a hacer cubrimientos". Hassan siguió: "¿Su esposo ha viajado?". "Sí, estuve en el gobierno de (Juan Manuel) Santos en un viaje cuando la madre Laura".

"Entonces fue su familia", aseguró el secretario, pero ella ensayó una justificación: "Fue un viaje muy criticado y me pesó haber ido y haber aceptado la invitación".

"Entonces ahí está la hipocrecía", soltó Hassan, encendiendo la mecha que terminó con la retahíla de insultos por parte de la reportera, quien además lo retó a dejar la entrevista para demostrar su cobardía. "¡Váyase, cobarde fracasado", le dijo, pero él se limitó a escuchar el ataque. Luego se levantó de la silla y cerró la entrevista.

"Como colombiana me da vergüenza que usted sea el vocero del Gobierno de Colombia", espetó Dávila, quien cerró el impasse disculpándose con la audiencia, "pero yo no puedo permitir que este señor ponga en duda mi honorabilidad y la de mi familia".

Hasta el momento, Iván Duque no se ha pronunciado sobre la polémica entre Vicky Dávila y Hassan Nassar. Tampoco sobre el tema que lo originó: el uso del avión presidencial por parte de su hija y los amigos de esta.