Vías cerradas hoy en Ecuador: Provincias afectadas y rutas bloqueadas

Este viernes 17 de octubre, Ecuador aún continúa con paralizaciones con bloqueos viales en al menos cuatro provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha y Loja. Las manifestaciones, que cumplen 26 días, se originaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha generado una fuerte respuesta por parte de organizaciones indígenas como la FICI. Unorcac y la Conaie.

Aunque se han iniciado mesas de diálogo entre representantes del Gobierno y líderes comunitarios, las bases de los movimientos mantienen la medida de hecho. En Imbabura, por ejemplo, se anunció la habilitación de carreteras tras conversaciones, pero el ECU 911 reporta que los cierres continúan.

Principales vías bloqueadas este 17 de octubre

Provincia de Imbabura:

Otavalo - Selva Alegre

Otavalo - Cotacahi

Zuleta - Rumipamba vía a (Ibarra-Olmedo / Cayambe)

Cotacahi - Apuela - García Moreno

Ibarra - Imbaya - Urcuquí

Otavalo - Gonzáles Suárez

San Roque - Otavalo

Provincia de Pichincha:

Guayllabamba-Calderón

Tabacundo-Cajas

Cayambe-Cajas

Provincia de Loja:

Vía Loja-San Lucas

Saraguro-Cuenca

Provincia de Carchi:

Vía Bolívar-Piquiucho

Diálogo parcial y demandas no resueltas

El Gobierno ha iniciado conversaciones con representantes de la FICI y Unorcac, organizaciones indígenas con fuerte presencia en Imbabura. Aunque se logró instalar mesas de trabajo y se anunciaron acuerdos preliminares, las bases comunitarias insisten en mantener el paro hasta que se concrete la derogación de la medida sobre el subsidio al diésel.

En Loja, los comuneros del pueblo Saraguro han expresado que no se sienten representados por los acuerdos alcanzados en otras provincias. En Carchi y Pichincha, los bloqueos se mantienen como forma de presión para que se escuchen sus demandas.

