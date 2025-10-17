Expreso
Pese al anuncio de mesas de diálogo continúan las vías cerradas en varias provincias del país.expreso

Vías cerradas hoy en Ecuador: Provincias afectadas y rutas bloqueadas

Este viernes 17 de octubre, varias vías permanecen cerradas en Ecuador por el paro nacional

Este viernes 17 de octubre, Ecuador aún continúa con paralizaciones con bloqueos viales en al menos cuatro provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha y Loja. Las manifestaciones, que cumplen 26 días, se originaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha generado una fuerte respuesta por parte de organizaciones indígenas como la FICI. Unorcac y la Conaie.

Aunque se han iniciado mesas de diálogo entre representantes del Gobierno y líderes comunitarios, las bases de los movimientos mantienen la medida de hecho. En Imbabura, por ejemplo, se anunció la habilitación de carreteras tras conversaciones, pero el ECU 911 reporta que los cierres continúan.

Principales vías bloqueadas este 17 de octubre

Provincia de Imbabura:

  • Otavalo - Selva Alegre
  • Otavalo - Cotacahi
  • Zuleta - Rumipamba vía a (Ibarra-Olmedo / Cayambe) 
  • Cotacahi -  Apuela - García Moreno
  • Ibarra - Imbaya  - Urcuquí
  • Otavalo - Gonzáles Suárez
  • San Roque - Otavalo

Provincia de Pichincha:

  • Guayllabamba-Calderón
  • Tabacundo-Cajas
  • Cayambe-Cajas
Provincia de Loja:

  • Vía Loja-San Lucas
  • Saraguro-Cuenca

Provincia de Carchi:

  • Vía Bolívar-Piquiucho

Diálogo parcial y demandas no resueltas

El Gobierno ha iniciado conversaciones con representantes de la FICI y Unorcac, organizaciones indígenas con fuerte presencia en Imbabura. Aunque se logró instalar mesas de trabajo y se anunciaron acuerdos preliminares, las bases comunitarias insisten en mantener el paro hasta que se concrete la derogación de la medida sobre el subsidio al diésel.

En Loja, los comuneros del pueblo Saraguro han expresado que no se sienten representados por los acuerdos alcanzados en otras provincias. En Carchi y Pichincha, los bloqueos se mantienen como forma de presión para que se escuchen sus demandas.

