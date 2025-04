¿Es viable el canje Bukele- Maduro?: análisis de la polémica propuesta

Un internacionalista considera que el intercambio en la práctica no se concretará, por la negativa de Venezuela

En diciembre del 2023, para el gobierno de Joe Biden no fue fácil decidirlo, pero finalmente accedió a liberar a Alex Saab, el presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre otros; a cambio de que dejen en libertad a 10 estadounidenses y otros 20 opositores. Ahora, ¿es viable el canje Bukele- Maduro?

La posibilidad existe

Esteban Santos, internacionalista y catedrático, opinó sobre el planteamiento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Maduro. Bukele, a través de su cuenta de X, le propuso un acuerdo humanitario para repatriar a 252 migrantes deportados por Estados Unidos, algunos de ellos criminales, a cambio de presos políticos.

Para Santos, un canje sería totalmente factible, ya que El Salvador y Venezuela son dos países libres y soberanos. Aunque, él considera que se trata de una jugada diplomática inteligente, que expone de cuerpo entero a Maduro y a su gobierno.

"No tengo dudas de que una propuesta así, como la de Bukele, no se concretará. Me parece que es una acción cargada de simbolismo político y moral, que solo muestra que Maduro es un líder represor y autoritario".

Hace un mes, Nicolás Maduro dijo que buscará la repatriación de migrantes venezolanos, que aseguró fueron "secuestrados, metidos en un campo de concentración en El Salvador". Adelantó que envió solicitudes a la ONU, Acnur y a los presidentes latinoamericanos. El presidente Donald Trump trasladó a una cárcel salvadoreña a integrantes del Tren de Aragua, usando una ley que permite expulsiones de enemigos sin juicio previo.

Antecedentes

Esteban Santos pidió tomar en cuenta que Estados Unidos ha canjeado con Venezuela a un testaferro de Maduro, a cambio de civiles detenidos en Venezuela. "También se han dado canjes entre ucranianos y rusos. Los intercambios son posibles en el concierto internacional. Insisto en que se trata de una jugada maestra diplomática de Bukele. Lo acusan de no respetar el debido proceso y él pinta la cara de Maduro, lo muestra como un presidente que tiene a presos políticos de terceras nacionalidades. Le calló la boca".

En marzo, Ucrania y Rusia intercambiaron 175 prisioneros de guerra, cada uno, en la frontera norte de ambos países, por ejemplo.

La respuesta esperada

El domingo, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, rechazó la propuesta de Bukele. Insistió en que el mensaje demuestra que sus connacionales están secuestrados. Y exigió una fe de vida de los migrantes, así como la lista con nombres, estatus judicial e informe médico.

