¿Por qué Verónica Abad dice que el 5 de enero asumirá la presidencia de Ecuador?

La política ecuatoriana vive una etapa crucial. Verónica Abad, vicepresidenta de la República, está decidida a asumir la presidencia del país en caso de que Daniel Noboa solicite una licencia para enfocarse en su campaña electoral de cara a las elecciones de febrero.

Este 4 de enero, Abad hizo un anuncio que marca un giro en la crisis política, aseguró que a partir del 5 de enero, tomará el cargo de presidenta, dado que se espera que el primer mandatario solicite una licencia para dedicarse a su campaña, que oficialmente arranca ese mismo día. Sin embargo, hasta el momento, Noboa no ha confirmado esta solicitud.

El conflicto por la "ausencia temporal" de Verónica Abad

El origen de la disputa política tomó niveles más altos el 23 de diciembre de 2024, cuando el presidente Noboa nombró a Abad como consejera en la Embajada de Ecuador en Turquía. Se esperaba que Abad viajara a Ankara el 27 de diciembre, pero dicho desplazamiento no se concretó. A raíz de esto, el gobierno consideró que la funcionaria había incurrido en una “ausencia temporal” y la separó de sus funciones.

No obstante, Abad ha defendido su derecho a asumir la presidencia, basándose en la Constitución ecuatoriana. "Es un mandato expreso de la ley, como función propia y constitucional", declaró con firmeza la vicepresidenta, quien asegura que, según la Carta Magna, le corresponde asumir el cargo en ausencia del presidente.

Nuevo nombramiento en el gabinete presidencial: Cynthia Gellibert es la nueva vicepresidenta encargada

En medio de esta incertidumbre política, el 4 de enero también se produjo un movimiento dentro del gabinete presidencial. Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 494, nombró a Cynthia Gellibert Mora como vicepresidenta encargada. Gellibert, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria de la Administración Pública, reemplaza a Sariha Moya, quien había solicitado un descanso por motivos de salud.

La Asamblea Nacional y la licencia para la campaña electoral

Por otro lado, en la Asamblea Nacional, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) reiteró el 31 de diciembre que ni el presidente ni los asambleístas están obligados a solicitar licencia para hacer campaña electoral. Según los legisladores, el artículo 93 del Código de la Democracia establece que la licencia es aplicable solo a autoridades de elección popular que busquen la reelección inmediata al mismo cargo.

Además, mencionaron una sentencia de la Corte Constitucional que establece que, en el contexto de muerte cruzada, no se trata de reelección, sino de completar el periodo anterior. De esta manera, ADN considera que no se requiere licencia para Noboa ni para los legisladores, quienes llegaron al poder tras la disolución de la Asamblea en 2023 por decisión del expresidente Guillermo Lasso.

La Asamblea exige licencia sin sueldo para asambleístas en campaña

Sin embargo, la Asamblea Nacional, en una sesión virtual celebrada la noche de este 4 de enero, aprobó una resolución que exige a todos los asambleístas que busquen la reelección en los comicios de febrero que tomen una licencia sin sueldo durante la campaña electoral. Esto afectará a todos los legisladores, incluidos los del oficialismo, quienes deberán acatar esta decisión.

Verónica Abad y las Fuerzas Armadas: Un llamado a la unidad y el orden constitucional

Mientras tanto, Abad, en un gesto de firmeza ante la situación, también se dirigió a las Fuerzas Armadas de Ecuador. En su mensaje, les recordó que tienen la "obligación constitucional ineludible de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos" y de "respetar el ordenamiento jurídico y democrático".

En este sentido, los convocó para el domingo 5 de enero de 2025 con el fin de establecer una agenda de trabajo que garantice que no haya "vacío de poder ni un solo minuto" durante este periodo incierto.

🇪🇨 #Ecuador URGENTE:

— Verónica Abad (@veroniabad) January 4, 2025

Respuesta de las Fuerzas Armadas a Verónica Abad

Pocas horas después de su mensaje, las Fuerzas Armadas respondieron a un video publicado por Abad en el que solicitaba su apoyo para asumir la presidencia. En su comunicado, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la Constitución y el respeto a las leyes del país, destacando que no son una institución deliberante y que su deber es acatar las disposiciones del presidente en funciones, Daniel Noboa. "Nos corresponde acatar las disposiciones del Presidente Constitucional de la República", aseguraron, haciendo hincapié en su lealtad al poder civil y a lo dispuesto en el artículo 159 de la Carta Magna.

— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) January 5, 2025

El gobierno asegura que no es necesario pedir licencia para hacer campaña

Por su parte, José de la Gasca, ministro de Gobierno, manifestó que no es obligatorio que el presidente Daniel Noboa pida licencia para participar en la campaña electoral, pues, según él, no existe una normativa que lo exija en este contexto. "No es obligatorio", afirmó, argumentando que no hay ninguna disposición expresa que lo obligue a tomar una licencia para presentarse a la reelección.

— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 2, 2025

