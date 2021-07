Valentina Zárate dice que recibió llamadas de gente que se hacía pasar como parte de la Presidencia

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional receptó este 21 de julio de 2021 el testimonio de la excontralora subrogante, Valentina Zárate, dentro del juicio político que se sigue en contra de Pablo Celi.

La exfuncionaria, que renunció a la Contraloría General del Estado luego de 17 años de carrera, reconoció que visitó a Celi en la Cárcel 4 de Quito con las acciones de personal correspondientes para poder ejercer la función de subrogante.

Dijo que renunció a la institución pensando en el "enjambre" de complejidades que rodean al organismo de control, que hacían imposible que pueda seguir en la Contraloría y con la esperanza de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pueda elegir a un nuevo contralor.

Manifestó que cuando asumió el cargo encontró que habían alrededor de mil informes que fueron aprobados fuera del plazo establecido por la ley y cuestionó si el nuevo contralor subrogante, Carlos Riofrío, va a predeterminar con base a estos documentos caducados.

La exfuncionaria señaló que hasta junio pasado se habían podido hacer 4.294 reposiciones de documentos, de los 22.000 que se habrían quemado durante las protestas de octubre de 2019.

"Es por eso que en estos días me sorprendió que el ingeniero Riofrío afirme que se ha repuesto toda esta información y se han reconstruido los informes", señaló Zárate ante la Comisión de Fiscalización.

#AlexBravo aunque se conectó vía Zoom desde la cárcel, a último momento se excusó de comparecer. Dice "no conocer los hechos relacionados con el juicio político a #PabloCeli. pic.twitter.com/az9dhUaPYR — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) July 21, 2021

Al ser consultada por el asambleísta interpelante, Juan Lloret, de Unión por la Esperanza (Unes), si había recibido presiones y amenazas, contestó que hay muchos intereses detrás de la Contraloría.

"Cuando estaba en funciones como contralora subrogante recibí una serie de llamadas que tuvieron distinto tono. La primera fue para preguntarme si estaba sola porque tenían una información de inteligencia que me querían hacer llegar, lo cual me pareció muy extraño", reveló.

La segunda fue de una persona que se hizo pasar por Fabián Pozo, que es el actual secretario Jurídico de la Presidencia, en la que le decía que el presidente estaba muy preocupado por la situación de la Contraloría y que le daban una semana para hacer cambios en áreas estratégicas de la institución.

Le dieron los nombres de quienes debían salir y le habrían dicho que más adelante le enviarían un listado de las personas que debían llenar esas vacantes.

"Tuve dudas porque la persona que me llamaban tenía un acento cuencano, sin embargo era una persona mayor y el doctor Fabián Pozo es alguien joven. Eso me hizo dudar y evidentemente corroboré luego que no era él, era una llamada falsa", dijo Zárate.

La tercera llamada tuvo un tono más hostil, según la exfuncionaria, y le decían que le habían dado una semana para que se ejecuten los cambios y que no había cumplido. Le recordaron la suerte que corrió el exsecretario de la Presidencia, José Augusto, que perdió la vida en prisión y cortaron la comunicación.

Para esta jornada también fue convocado el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, que está recluido en la cárcel El Turi, en Cuenca, y pese a que había confirmado su presencia por vía telemática, a última hora el director de la prisión se presentó en pantalla para informar la decisión bajo el argumento de que no conocía los detalles del juicio político que se sigue a Celi.